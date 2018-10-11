В Самарском университете пройдет выставка VIII-го Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+

Центральная выставка VIII-го Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ будет работать 12 и 13 октября 2018 года в Самарском университете.
Многочисленные площадки фестиваля проводятся под девизом "Наука 0+", а значит научно популярные мероприятия, выставки, мастер-классы и лекции будут доступны и интересны всем.
Предполагается проведение работы по следующим тематическим блокам: Космос; Техника и технологии; Наука о жизни; Гуманитарус; Экономика и инновации; Психология, Физика, Математика, Юриспруденция и многие другие.
Всего посетителей Фестиваля науки в этом году будет ждать более 50 интерактивных выставок, мастер-классов, интеллектуальных игр по всем основным направлениям современной науки и техники, более 14 научно-популярных лекций. Прямо на Фестивале посетители смогут стать участниками эксперимента (площадки "Экспериментальная психология бессознательного"), научно-популярного шоу в формате социального эксперимента ("Маршруты родного города или городская социология"), экспресс тестирования или эксклюзивных экскурсий.
Развеять научные мифы, поучаствовать в настоящих экспериментах и убедиться, что наука — это интересно можно будет 12 и 13 октября, с 10:00 до 17:00 в манеже Самарского университета (Московское шоссе, 34).С подробной программой фестиваля, расписанием лекций и мастер-классов можно ознакомиться в официальной группе мероприятия.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.