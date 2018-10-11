Из реки Самара у Южного моста вытащили тело мужчины

В среду, 10 октября, примерно в 23:55, из реки Самара неподалеку от Южного моста в Советском районе Самары извлекли труп мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Причины смерти мужчины и данные о его личности устанавливаются. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, на месте происшествия работали пять сотрудников областной ПСС, которые использовали одно транспортное средство.