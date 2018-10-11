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Культура

Поволжские сезоны Александра Васильева завершатся показом лучших коллекций и шоурумом

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проходит ХVIII Фестиваль моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева".

Традиционно фестивалем руководит историк моды, коллекционер, театральный художник, ведущий телевизионных проектов Александр Васильев. Молодые дизайнеры из разных городов представляют авторские коллекции в четырех номинациях: "Костюм-реальность", "Костюм — художественная идея", "Театральный костюм", "Перформанс". Тема фестиваля этого года — "Мода и спорт".

Закончился эскизный этап. Претенденты на участие представили более 50 коллекций, выполненных в различной графической манере. География участников — Самара и область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Иваново, Набережные Челны, Барнаул, Пермь, Тюмень, Оренбург, Саранск, Курск, Уфа и так далее.

Авторы эскизов, получившие не менее половины голосов отборочной комиссии, представят свои коллекции членам жюри в полуфинале. Лучшие эскизы можно будет увидеть на выставке, которая пройдет во время финала. Эскиз победителя украсит полиграфию ХIX фестиваля.

Полуфинал пройдет 11 октября в форме презентации коллекций для членов жюри, коллег, приглашенных специалистов и работодателей. Отборочный тур — это мастер-класс, где члены жюри анализируют достоинства и недостатки представленных работ, дают профессиональные советы по развитию и продвижению коллекций.

12 октября, в 18:30, на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет конкурсный показ лучших коллекций фестиваля и внеконкурсный показ профессиональных коллекций от брендов Самары и Поволжья. Перед началом мероприятия каждый желающий сможет принять участие в конкурсе "Самый модный гость вечера". Победителя назовет Александр Васильев на церемонии награждения.

Продолжением фестиваля станут лекции членов жюри 13 октября:

лекция члена жюри Евгении Остроумовой (Москва) "Дизайнерский макияж для подиума";

лекция проф. Виктора Кузьмичева (Иваново, Россия — Уханьский университет, Китай) "Основные тренды поставангардной моды 2019 года";

лекция члена жюри Кристины Харлашкиной (Нью-Йорк, США) — "Вид изнутри fashion бизнеса и поиск себя".

Образовательная программа является частью курса повышения квалификации и проводится совместно с СамГТУ с выдачей удостоверения государственного образца.

А завершится фестиваль шоурумом V`Seasons, который пройдет 13–14 октября в ТК АМБАР. Зрители смогут лично познакомиться с дизайнерами, посмотреть и примерить одежду из коллекций.

Художественный руководитель XVIII Фестиваля моды и театрального костюма Александр Васильев (Россия — Франция) — историк моды, сценограф, декоратор интерьеров, автор популярных книг и статей, телеведущий и коллекционер, создатель коллекции старинных костюмов, насчитывающей несколько тысяч экземпляров. В 25 странах мира оформил более 100 балетов и опер. Александр Васильев преподает историю костюма и моды на четырех языках в крупнейших художественных школах и университетах пяти континентов.

В составе жюри:

Ирина Цветкова (Самара) — председатель Самарского отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов губернии.

Татьяна Белько (Тольятти) — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой "Дизайн и художественное проектирование изделий" Поволжского государственного университета сервиса.

Ольга Суркова (Самара) — вице-президент ТК "АМБАР", журнал GL.

Виктор Кузьмичев (Иваново) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета, постоянный член международного жюри Китайской Недели моды.

Виталий Ставицкий (Москва) — президент общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России".

Евгения Остроумова (Москва) — заведующая гримерным отделением Московского театрально-художественного колледжа, художник-гример, художник-модельер, преподаватель Московского государственного университета дизайна и технологии.

Наталья Тулаева (Самара) — руководитель и байер сети магазинов "1000 и одна ткань".

Кристина Харлашкина (Нью-Йорк, США) — дизайнер текстиля и вышивки бренда Finesse embroideries.

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