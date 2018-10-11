Самарская делегация участвует в V Форуме регионов Беларуси и России

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в Могилеве. Помимо руководителя области на форуме будет работать делегация из представителей органов власти и бизнеса, ожидается подписание ряда важных соглашений.

Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламента обеих стран и направлен на расширение сотрудничества между государствами и укрепление экономической интеграции.

Ожидается, что основным событием станет пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства" с участием президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 12 октября.

На форуме будут работать секции пяти основных направлений: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодежная политика, а также международная деятельность и экономическая безопасность.

Общая сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, составит порядка $500 млн.