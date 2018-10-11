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Губернатор Власть и политика

Самарская делегация участвует в V Форуме регионов Беларуси и России

МОГИЛЕВ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в Могилеве. Помимо руководителя области на форуме будет работать делегация из представителей органов власти и бизнеса, ожидается подписание ряда важных соглашений.

Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламента обеих стран и направлен на расширение сотрудничества между государствами и укрепление экономической интеграции.

Ожидается, что основным событием станет пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства" с участием президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 12 октября.

На форуме будут работать секции пяти основных направлений: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодежная политика, а также международная деятельность и экономическая безопасность.

Общая сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, составит порядка $500 млн.

Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Беларусью за 2017 год составил $308 млн. За 1 квартал 2018 г. - $226,9 млн, в том числе экспорт – $50,6 млн (107%), импорт – $176,3 млн (в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2017 г.). Самарская область поставляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, транспорт, каучук, резину, органические химические соединения, пластмассы и изделия из них, продукты неорганической химии, медь, алюминий, чёрные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, электрические машины и оборудование. Из Республики Беларусь ввозятся каучук и резиновые изделия, транспорт, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, молочная продукция, алюминий и изделия из него, пластмассы, электрические машины и оборудование.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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