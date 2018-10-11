Самарская делегация участвует в V Форуме регионов Беларуси и России

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России, проходящем в Могилеве. Помимо руководителя области на форуме будет работать делегация из представителей органов власти и бизнеса, ожидается подписание ряда важных соглашений.
Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламента обеих стран и направлен на расширение сотрудничества между государствами и укрепление экономической интеграции.
Ожидается, что основным событием станет пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства" с участием президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 12 октября.
На форуме будут работать секции пяти основных направлений: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодежная политика, а также международная деятельность и экономическая безопасность.
Общая сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, составит порядка $500 млн.
Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Беларусью за 2017 год составил $308 млн. За 1 квартал 2018 г. - $226,9 млн, в том числе экспорт – $50,6 млн (107%), импорт – $176,3 млн (в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2017 г.). Самарская область поставляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, транспорт, каучук, резину, органические химические соединения, пластмассы и изделия из них, продукты неорганической химии, медь, алюминий, чёрные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, электрические машины и оборудование. Из Республики Беларусь ввозятся каучук и резиновые изделия, транспорт, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, молочная продукция, алюминий и изделия из него, пластмассы, электрические машины и оборудование.