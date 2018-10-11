Грабитель вынес из самарского магазина 20 бутылок шампуня

Самарская полиция задержала подозреваемого в ограблении супермаркета в Октябрьском районе.

По данным источника в правоохранительных органах, около 5:30 из магазина вынесли 20 бутылок шампуня стоимостью 6200 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Подозреваемый уже задержан — ему 20 лет. Зачем молодому человеку нужно было такое количество шампуня, пока не известно.

Парню теперь грозят обвинительные, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, арест или даже до четырех лет лишения свободы.