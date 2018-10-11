Грабитель вынес из самарского магазина 20 бутылок шампуня

Самарская полиция задержала подозреваемого в ограблении супермаркета в Октябрьском районе.
По данным источника в правоохранительных органах, около 5:30 из магазина вынесли 20 бутылок шампуня стоимостью 6200 рублей.
Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Подозреваемый уже задержан — ему 20 лет. Зачем молодому человеку нужно было такое количество шампуня, пока не известно.
Парню теперь грозят обвинительные, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, арест или даже до четырех лет лишения свободы.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны