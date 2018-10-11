16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главу Госжилинспекции региона задержали на три дня Побывавший в Сирии сторонник террористов приговорен в Самаре к 9 годам колонии строгого режима Главу ГЖИ подозревают в мошенничестве Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем Бывший глава Фонда капремонта и его брат не смогли обжаловать свой арест

Преступления Происшествия

Грабитель вынес из самарского магазина 20 бутылок шампуня

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

Самарская полиция задержала подозреваемого в ограблении супермаркета в Октябрьском районе.

По данным источника в правоохранительных органах, около 5:30 из магазина вынесли 20 бутылок шампуня стоимостью 6200 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Подозреваемый уже задержан — ему 20 лет. Зачем молодому человеку нужно было такое количество шампуня, пока не известно.

Парню теперь грозят обвинительные, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, арест или даже до четырех лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владислав Смирнов 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Марина Землянская 26 сентября 2018 05:39 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

Ксения Кузнецова 26 сентября 2018 04:35 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

Екатерина Сайгичева 08 сентября 2018 13:01 В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

Марат Валиев 07 сентября 2018 14:05 Начальник колонии №3: "Впервые оступился и теперь раскаиваюсь"

Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4