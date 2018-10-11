Министром образования и науки стал Виктор Акопьян

Министром образования и науки Самарской области с 11 октября назначен Виктор Акопьян, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, место главы регионального минобрнауки стало вакантным несколько дней назад после ухода Владимира Пылева, возглавлявшего его с 2012 года.
Виктор Акопьян родился в 1977 г., является кандидатом педагогических наук. В 1999 г. он окончил Самарский государственный университет по специальности "Преподаватель химии. Химик". В 2002 г. получил второе высшее образование по специальности "Менеджер образования", окончив Самарский филиал Московского городского педагогического университета.
В 2002-2014 гг. Виктор Акопьян являлся директором самарской школы №99, также с 2004 по 2011 гг. был доцентом кафедры химии и методики её преподавания ПГСГА.
В 2014 г. Виктор Акопьян перешел на работу в региональное министерство образования и науки на должность руководителя Самарского управления, где работал до октября 2017 года.
В последнее время он трудился на должности главного редактора в издательстве "Просвещение".
Последние комментарии
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.