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Облправительство Власть и политика

Министром образования и науки стал Виктор Акопьян

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министром образования и науки Самарской области с 11 октября назначен Виктор Акопьян, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: twitter.com/samregion_press

Напомним, место главы регионального минобрнауки стало вакантным несколько дней назад после ухода Владимира Пылева, возглавлявшего его с 2012 года.

Виктор Акопьян родился в 1977 г., является кандидатом педагогических наук. В 1999 г. он окончил Самарский государственный университет по специальности "Преподаватель химии. Химик". В 2002 г. получил второе высшее образование по специальности "Менеджер образования", окончив Самарский филиал Московского городского педагогического университета.

В 2002-2014 гг. Виктор Акопьян являлся директором самарской школы №99, также с 2004 по 2011 гг. был доцентом кафедры химии и методики её преподавания ПГСГА.

В 2014 г. Виктор Акопьян перешел на работу в региональное министерство образования и науки на должность руководителя Самарского управления, где работал до октября 2017 года.

В последнее время он трудился на должности главного редактора в издательстве "Просвещение". 

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