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Происшествия

Женщина прятала в селе под Тольятти две иномарки, проходившие вещдоками в связи с отмыванием денег

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области приставы нашли вещдоки, спрятанные местной жительницей. Теперь ее оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее Автозаводский районный суд Тольятти решил взыскать в пользу государства два автомобиля Mercedes и Toyota, проходящих в качестве вещественных доказательств по уголовным делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Женщина, у которой требовали передать машины на взыскание, спрятала их. В итоге приставы разыскали иномарки в одном из сел под Тольятти и изъяли.

Женщину же обязали выплатить штраф, а также назначили ей меру пресечения — подписку о невыезде.

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