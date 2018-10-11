Женщина прятала в селе под Тольятти две иномарки, проходившие вещдоками в связи с отмыванием денег

В Самарской области приставы нашли вещдоки, спрятанные местной жительницей. Теперь ее оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее Автозаводский районный суд Тольятти решил взыскать в пользу государства два автомобиля Mercedes и Toyota, проходящих в качестве вещественных доказательств по уголовным делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Женщина, у которой требовали передать машины на взыскание, спрятала их. В итоге приставы разыскали иномарки в одном из сел под Тольятти и изъяли.

Женщину же обязали выплатить штраф, а также назначили ей меру пресечения — подписку о невыезде.