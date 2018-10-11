Женщина прятала в селе под Тольятти две иномарки, проходившие вещдоками в связи с отмыванием денег

В Самарской области приставы нашли вещдоки, спрятанные местной жительницей. Теперь ее оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.
Ранее Автозаводский районный суд Тольятти решил взыскать в пользу государства два автомобиля Mercedes и Toyota, проходящих в качестве вещественных доказательств по уголовным делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Женщина, у которой требовали передать машины на взыскание, спрятала их. В итоге приставы разыскали иномарки в одном из сел под Тольятти и изъяли.
Женщину же обязали выплатить штраф, а также назначили ей меру пресечения — подписку о невыезде.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!