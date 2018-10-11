В регионе выбрали лучшие практики и инициативы социально-экономического развития

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ в Самарской области, сообщает облминэкономразвития.
Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив, региональный этап организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.
Конкурсная комиссия под руководством вице-губернатора Александра Фетисова рассмотрела 15 заявленных практик в пяти номинациях:
- развитие человеческого капитала,
- создание условий для развития волонтерской деятельности,
- создание условий улучшения качества жизни населения,
- обеспечение доступности услуг в социальной сфере,
- развитие туристического потенциала региона.
Финалистами регионального этапа определены проекты: "Инженерная коворкинг — лаборатория "ПрофДебют" (Приволжского района),"Внедрение информационно-коммуникационных технологий для социализации незрячих пользователей" (министерство культуры Самарской области), "Развитие креативных индустрий на селе. Возрождение ткацкого ремесла" (Ставропольского района), "Развитие волонтерского движения в Отрадном "(администрация Отрадного), "Доброволец Сызрани" (администрация Сызрани), "Спартакиада среди трудовых коллективов и сообществ в сельском поселении" (администрация Большечерниговского района), План мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории Новокуйбышевска (администрация Новокуйбышевска ), "Модель организации комплексного территориального участка с позиций эффективного кадрового менеджмента" (министерство здравоохранения Самарской области) и "Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Красноярского района, увеличение объема услуг, оказываемых в сфере туризма" (администрация Красноярского района).
Практики финалистов будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития РФ.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.