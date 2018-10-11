В регионе выбрали лучшие практики и инициативы социально-экономического развития

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ в Самарской области, сообщает облминэкономразвития.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив, региональный этап организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Конкурсная комиссия под руководством вице-губернатора Александра Фетисова рассмотрела 15 заявленных практик в пяти номинациях:

развитие человеческого капитала, создание условий для развития волонтерской деятельности, создание условий улучшения качества жизни населения, обеспечение доступности услуг в социальной сфере, развитие туристического потенциала региона.

Финалистами регионального этапа определены проекты: "Инженерная коворкинг — лаборатория "ПрофДебют" (Приволжского района),"Внедрение информационно-коммуникационных технологий для социализации незрячих пользователей" (министерство культуры Самарской области), "Развитие креативных индустрий на селе. Возрождение ткацкого ремесла" (Ставропольского района), "Развитие волонтерского движения в Отрадном "(администрация Отрадного), "Доброволец Сызрани" (администрация Сызрани), "Спартакиада среди трудовых коллективов и сообществ в сельском поселении" (администрация Большечерниговского района), План мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории Новокуйбышевска (администрация Новокуйбышевска ), "Модель организации комплексного территориального участка с позиций эффективного кадрового менеджмента" (министерство здравоохранения Самарской области) и "Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Красноярского района, увеличение объема услуг, оказываемых в сфере туризма" (администрация Красноярского района).

Практики финалистов будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития РФ.