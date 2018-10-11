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Сотовая связь Транспорт и связь

Tele2 второй год лидирует в рейтинге деловой репутации в российском телекоме

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 стал лидером рейтинга деловой репутации Reputation Institute и EmCo среди отечественных телеком-компаний. По сравнению с прошлым годом Tele2 не только сохранила первое место в отрасли, но и увеличила отрыв от других мобильных операторов.

Tele2 продемонстрировала самый высокий в российском телекоме показатель деловой репутации в исследовании Reputation Institute и EmCo. По сравнению с прошлым годом Tele2 увеличила отрыв от всех мобильных операторов, которые вошли в 50 крупнейших компаний рейтинга из семи отраслей российской экономики.

Организаторы опроса оценивали участников по таким критериям как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. В опросе приняли участие более 2700 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов России.

Исследование Reputation Institute и EmCo основывается на методике RepTrak®. Она позволяет изучить репутацию компании и факторы, оказывающие на нее влияние. В настоящее время методология является золотым стандартом для измерения репутации во всем мире. С момента создания в 2006 г. методика RepTrak® получила широкое распространение среди как академических кругов, так и представителей бизнес-сообщества. Ежегодно Reputation Institute использует данную модель для оценки 7 тыс. компаний из 20 отраслей в 50 странах мира.

Подробнее об исследовании по ссылке.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

"Корпоративная репутация — это результат системной перестройки бизнес-процессов, эффективной работы со стейкхолдерами компании и верного выбора стратегии. Мы открыты в коммуникациях со всеми сторонами — нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Tele2 предоставляет абонентам простые и понятные услуги и не использует в их описании "звездочки" и мелкий шрифт. Благодаря новым подходам Tele2 сфокусировалась на создании инновационных продуктов, улучшающих качество жизни клиентов. Эти принципы стали революционными для рынка мобильной связи и активно копируются конкурентами. Правильность нашей стратегии подтверждает рекордно высокий индекс NPS в 44%, по которому мы с большим отрывом — на 15 п. п. — опережаем ближайшего конкурента. Эти факторы являются основой для развития репутационного капитала Tele2".

Павел Ким, партнер российской консалтинговой компании EmCo:

"Ценность репутации в том, что она оказывает влияние на различные аспекты бизнеса — от объемов продаж и капитализации до лояльности клиентов и вовлеченности сотрудников. Уверен, что эффективное управление корпоративной репутацией не только поможет российским компаниям упрочить свои позиции внутри страны и за рубежом, но и способствовать повышению доверия к России в целом".

Гид потребителя

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