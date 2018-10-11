Андрей Крючков рассказал о причинах экологического неблагополучия Тольятти

Начиная с конца лета и весь сентябрь в Тольятти кипели экологические страсти. Периодически жители отмечали химические запахи в атмосферном воздухе и видели смог. Обеспокоенные горожане во всем винили крупные промышленные предприятия. Однако эксперты видят и другие причины.

Слово — эксперту

Мы обратились за комментарием по поводу сложившейся ситуации к кандидату географических наук, почетному работнику леса Российской Федерации Андрею Крючкову, который возглавляет Тольяттинский социально-экологический союз. Эта старейшая в городе общественная организация вне политики и сотрудничает со всеми, кто готов действовать во благо сохранения природы, охраны окружающей среды, сбережения здоровья нации и всем, что связано с созданием благоприятной обстановки в Тольятти. Эксперт в области экологии рассказал о причинах высокой загазованности в Тольятти и о том, какие меры необходимо предпринять для улучшения экологической обстановки.

Особая зона

Андрей Крючков считает, что говорить о том, что проблема выбросов в атмосферу в Тольятти сейчас резко усугубилась, неверно. Для Автограда она не нова и знакома с советских времен.

"Тольятти сейчас находится в не очень благоприятной географической зоне, где бывает застой воздуха. Однако когда велось строительство города, были все же более благоприятные климатические условия. Тогда стояла общегосударственная задача побыстрее запустить промышленность в городе, который призван стать мощным индустриальным центром. И после ввода ГЭС внимание сконцентрировалось на строительстве заводов северного промузла. Понятно, что в стремлении выполнить и перевыполнить план какие-то нормы при строительстве жилых массивов в Центральном районе были нарушены изначально. Да и заводы, работающие тогда на старых технологиях, допускали куда больше выбросов. Например, в 1992 году индекс загрязнения воздуха в городе был превышен в 20 раз. В наши дни благодаря модернизации по сравнению с концом 80-х (тогда предприятия выбрасывали более 100 тыс. тонн), экологический вред от заводских выбросов сократился в три раза", — рассказал Андрей Крючков.

Эксперт напомнил, что, например, в 70-е годы прошлого столетия из-за того, что в Тольятти были сильнейшие выбросы, выпустили даже отдельное постановление Правительства СССР. В результате ТЭЦ ВАЗа, работавшую на угле, перевели на газ. В те времена на благо экологии города трудилось несколько отраслевых научно-исследовательских институтов — ВНИИнеруд, Ленхимпром, ВНИИцеммаш, ВолгаПромЭкология и другие, которые занимались модернизацией производственных процессов в целях экологической безопасности. Помимо этого, привлекались специалисты всесоюзного уровня для решения проблемы снижения выбросов. В Тольятти в те времена была создана служба главного эколога и даже экологическая милиция.

Бороться и исправлять

"Тольяттинцы исторически привыкли считать, что главные виновники химзагрязнений — это наши крупные химпредприятия. Но за много лет изменились реалии, и теперь уже другие источники выбросов взошли на пьедестал, и лидируют здесь выхлопы автомобилей. Химические гиганты все "просвечены": выяснить, что именно они выбрасывают, легко. Достаточно изучить документацию техпроцессов — и сразу станет ясно, что эти выбросы не безвредны, но они локальны и быстро нейтрализуются. Помимо прочего, крупные предприятия все подконтрольны властям и обязаны снижать выбросы в дни неблагоприятных метеоусловий. Однако в Тольяттинской особой экономической зоне и на промплощадке "Фосфора" действует много мелких предприятий, о техпроцессах которых мы ничего не знаем. Не исключено, что они, будучи неподконтрольными, выбрасывают в атмосферу все что угодно", — сообщил Андрей Крючков. Он заявил, что это очень серьезная проблема, которую надо решать, в том числе с помощью законодательных мер.

"В Тольятти паникуют по поводу наличия в воздухе формальдегида и диоксида азота, — заметил эколог. — Да, они вредны. Но у них очень быстрый период распада. На самом деле, основная проблема в городе — это пыль и органика. Они в совокупности составляют четверть всех атмосферных выбросов".

Оказывается, именно на пыли и органике, когда на них что-то оседает, появляются и всякие запахи, которые невозможно оценить и проанализировать, даже если поставить газоанализатор в трубе. Например, в России ГОСТ учитывает 600 химических элементов, которые можно выделить лабораторно. А по органике их более миллиона. Это означает, что мобильная лаборатория, которую хотят закупать для города, мало что даст, считает эколог, поскольку для того, чтобы выявить, какое соединение во всем этом смоге дает запах, нужны годы исследований.

"Считаю, что в данном случае уместен органолептический анализ запаха, на основании которого нормативным документом нужно закрепить вопрос снижения выбросов. Но от запаха мы все равно не избавимся! — говорит Андрей Крючков. — У нас появилось огромное количество автомобилей, которые дают 65% выбросов, есть множество присадок для топлива, особенно дизельного. Но, раз уж так получилось, и мы живем в этих реалиях, необходимо как-то бороться с этим и исправлять ошибки. Например, автомобили и общественный транспорт надо переводить на газ".

Требуется реанимация

Андрей Крючков рассказал также, что проблема экологии воздуха усугубилась и тем, что при зонировании и планировке нового строительства перестали учитывать движение воздушных масс. Раньше вокруг города была барьерная рекреационная зона между жилыми кварталами и предприятиями. Но в 90-е там началось строительство, и в итоге выросли крупные объекты, в том числе "Лада-Арена", жилые комплексы и другие.

"А ведь у нас зона критического лесовыращивания, и климат резко континентальный, поэтому два раза в год воздух просто стоит, — отмечает Крючков. — Но, к сожалению, решение накопившихся в Тольятти экологических проблем — задача не одного года. То, что сейчас внимание на этом акцентировалось — это хорошо. Важно, чтобы власти поняли, что надо с этим что-то делать, а не опять забыть, как это было при мэре Пушкове, а затем и при Андрееве. Необходимо вернуть прежние подходы, которые были эффективны. Первый и самый эффективный способ — создание системы зеленых насаждений. В 2002 году была программа по озеленению города, проведена инвентаризация зеленых насаждений, сделаны прогнозы, но на том все и закончилось. В Тольятти уничтожили крупнейший в стране базовый питомник, за счет которого был озеленен когда-то весь Автозаводский район. Теперь новые кварталы засажены на 15-20% от норматива. Необходимо реанимировать муниципальный питомник и высаживать в городе и в лесу взрослые деревья, а не двух-, трехлетние саженцы, 60% которых погибает. Также, помимо прочего, нужно возродить былую практику, когда в период неблагоприятных метеоусловий в Тольятти поливали водой дороги, дворы, а также деревья, смывая пыль и органику".

Также Андрей Крючков считает, что необходимо вносить изменения в структуру администрации: возрождать службу главного эколога города с прямым подчинением главе Тольятти.

"Нужно создать департамент экологии, в котором будут объединены все средообразующие факторы: озеленение города, леса, управление природопользования, охраны окружающей среды и экологический мониторинг. Такая структура есть во многих городах, в том числе в Новокуйбышевске. Экологическое управление в том виде, в каком оно существует, не способно решить такие глобальные задачи. И депутатам — народным избранникам — надо выходить с инициативой по созданию внебюджетного экологического фонда, чтобы деньги, которые предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду, оставались в городе, и на них можно было организовывать различные мероприятия. Сейчас эти средства поступают в различные бюджеты обезличенно. И направляются они на решение широкого круга проблем, но не экологии. Если закрепить целевое использование и полное их отчисление в городской бюджет, то мы получим средства на решение широкого ряда экологических вопросов", — говорит глава экологического союза.