РОСКОСМОС: "Во время запуска корабля "Союз МС-10" сработала система аварийного спасения"

Роскосмос на своем сайте дал официальный комментарий по поводу аварии самарского "Союза-ФГ".

"Во время запуска корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, экипаж корабля жив и вышел на связь. Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга.

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа.

Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.