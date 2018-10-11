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Общество

В СамГМУ открылась Международная конференция по нейротехнологиям

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 октября, в Самарском государственном медицинском университете открылась IV Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара-2018".

Приветственное письмо участникам мероприятия направила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "Уверена, что конференция откроет новые возможности для взаимодействия и обмена опытом. Активная работа участников форума позволит специалистам разных стран наладить эффективное сотрудничество, внесет свой вклад в развитие отечественного сообщества в секторе NeuroNet", - говорится в письме.

Напомним, конференция проводится при организационной поддержке инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, компании IT Universe и проектного офиса цифрового развития Самарской области.

Ключевыми темами в этом году станут искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. В докладах спикеров прозвучат ответы на вопросы о человеко-машинном взаимодействии, применении виртуальной реальности и робототехники в медицине, клинические тренды в физиотерапии.

В программе — научные доклады, круглые столы и панельные дискуссии, демонстрация реабилитационного оборудования, созданного российскими разработчиками.

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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