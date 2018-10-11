В СамГМУ открылась Международная конференция по нейротехнологиям

В четверг, 11 октября, в Самарском государственном медицинском университете открылась IV Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара-2018".

Приветственное письмо участникам мероприятия направила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "Уверена, что конференция откроет новые возможности для взаимодействия и обмена опытом. Активная работа участников форума позволит специалистам разных стран наладить эффективное сотрудничество, внесет свой вклад в развитие отечественного сообщества в секторе NeuroNet", - говорится в письме.

Напомним, конференция проводится при организационной поддержке инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, компании IT Universe и проектного офиса цифрового развития Самарской области.

Ключевыми темами в этом году станут искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. В докладах спикеров прозвучат ответы на вопросы о человеко-машинном взаимодействии, применении виртуальной реальности и робототехники в медицине, клинические тренды в физиотерапии.

В программе — научные доклады, круглые столы и панельные дискуссии, демонстрация реабилитационного оборудования, созданного российскими разработчиками.