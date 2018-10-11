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Малый бизнес Экономическая политика

Регион занимает второе место в ПФО по количеству субъектов МСП

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 10 октября, Самарская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по числу субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Данные об этом содержатся в едином реестре МСП на сайте Федеральной налоговой службы.

В регионе насчитывается 130,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 62,8 тыс. — это микропредприятия, 62,2 тыс. — индивидуальные предприниматели, 5,5 тыс. — малые компании и 422 — средние. В этой сфере работает 389,1 тыс. человек.

На первом месте — Татарстан (156,2 тыс. субъектов), на третьей строчке находится Нижегородская область (124,4 тыс). Четвертое и пятое места заняли Башкортостан и Пермский край, соответственно.
Всего в ПФО насчитывается 1,1 млн СМСП.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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