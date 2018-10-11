Регион занимает второе место в ПФО по количеству субъектов МСП

По состоянию на 10 октября, Самарская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по числу субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Данные об этом содержатся в едином реестре МСП на сайте Федеральной налоговой службы.

В регионе насчитывается 130,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 62,8 тыс. — это микропредприятия, 62,2 тыс. — индивидуальные предприниматели, 5,5 тыс. — малые компании и 422 — средние. В этой сфере работает 389,1 тыс. человек.

На первом месте — Татарстан (156,2 тыс. субъектов), на третьей строчке находится Нижегородская область (124,4 тыс). Четвертое и пятое места заняли Башкортостан и Пермский край, соответственно.

Всего в ПФО насчитывается 1,1 млн СМСП.