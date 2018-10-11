Регион занимает второе место в ПФО по количеству субъектов МСП

По состоянию на 10 октября, Самарская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по числу субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).
Данные об этом содержатся в едином реестре МСП на сайте Федеральной налоговой службы.
В регионе насчитывается 130,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 62,8 тыс. — это микропредприятия, 62,2 тыс. — индивидуальные предприниматели, 5,5 тыс. — малые компании и 422 — средние. В этой сфере работает 389,1 тыс. человек.
На первом месте — Татарстан (156,2 тыс. субъектов), на третьей строчке находится Нижегородская область (124,4 тыс). Четвертое и пятое места заняли Башкортостан и Пермский край, соответственно.
Всего в ПФО насчитывается 1,1 млн СМСП.
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И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее