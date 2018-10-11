Дмитрий Азаров станет наставником конкурса "Лидеры России"

В среду, 10 октября, в Москве был дан старт второму конкурсу "Лидеры России", победителей которого помимо денежного приза ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. В этом году среди наставников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, конкурс "Лидеры России" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", учрежденной указом президента Владимира Путина.

В прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, среди которых советник губернатора Самарской области Александр Кобенко, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, а также представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота и Андрей Фролов.

В пресс-конференции по случаю старта регистрации приняли участие наставники конкурса: первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. А также генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко и победители конкурса 2017−2018 гг. Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

Сергей Кириенко призвал не сомневаться, и обязательно участвовать в конкурсе. "Наш президент не раз говорил, что он убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется "социальные лифты". Но за вас этот выбор не сделает никто. Конкурс не зря называется "Лидеры России", он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает", - отметил он.

Первый замруководителя администрации президента подробно остановился на всех нововведениях конкурса, которых оказалось немало. Так, теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры - заинтересованность в участниках проекта проявили 20 крупнейших отечественных корпораций. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018–2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алексей Комиссаров остановился на ключевых условиях второго конкурса "Лидеры России". "В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация начинается сегодня, 10 октября, и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены — так что его участники могут просто актуализировать информацию в своем личном кабинете. Как и в конкурсе 2017−2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры — крупные российские корпорации, поэтому победители получат еще и пакет предложений от партнеров", — рассказал Алексей Комиссаров.

Напомним, конкурс "Лидеры России" 2017–2018 гг. стартовал в прошлом октябре и завершился в феврале этого года. Из 199 тыс. человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.



