В "Жигулевской долине" состоится открытие регионального представительства "Сколково"

В "Жигулевской долине" 25 октября состоится открытие регионального представительства Фонда "Сколково".

Как сообщает пресс-служба технопарка, в этот день "Жигулевская долина" проведет День открытых дверей, в рамках которого перед молодыми предпринимателями Самарской области в Тольятти выступят ведущие эксперты крупнейшего инновационного центра Европы "Сколково".

Гости мероприятия смогут ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, поучаствовать в семинарах, мастер-классах, а также узнать как не выезжая в Москву можно стать резидентом "Сколково".

Напомним, статус регионального оператора "Сколково" технопарку "Жигулевская долина" присвоен в августе текущего года.