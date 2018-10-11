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Государство и Бизнес Экономическая политика

В "Жигулевской долине" состоится открытие регионального представительства "Сколково"

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Жигулевской долине" 25 октября состоится открытие регионального представительства Фонда "Сколково".

Как сообщает пресс-служба технопарка, в этот день "Жигулевская долина" проведет День открытых дверей, в рамках которого перед молодыми предпринимателями Самарской области в Тольятти выступят ведущие эксперты крупнейшего инновационного центра Европы "Сколково".

Гости мероприятия смогут ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, поучаствовать в семинарах, мастер-классах, а также узнать как не выезжая в Москву можно стать резидентом "Сколково".

Напомним, статус регионального оператора "Сколково" технопарку "Жигулевская долина" присвоен в августе текущего года.

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