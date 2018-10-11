В "Жигулевской долине" состоится открытие регионального представительства "Сколково"

В "Жигулевской долине" 25 октября состоится открытие регионального представительства Фонда "Сколково".
Как сообщает пресс-служба технопарка, в этот день "Жигулевская долина" проведет День открытых дверей, в рамках которого перед молодыми предпринимателями Самарской области в Тольятти выступят ведущие эксперты крупнейшего инновационного центра Европы "Сколково".
Гости мероприятия смогут ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, поучаствовать в семинарах, мастер-классах, а также узнать как не выезжая в Москву можно стать резидентом "Сколково".
Напомним, статус регионального оператора "Сколково" технопарку "Жигулевская долина" присвоен в августе текущего года.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html