Игорь Комаров посетил УАЗ и Ульяновский межрегиональный центр компетенций

В среду, 10 октября, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров продолжил работу в Ульяновской области и посетил "Ульяновский авиационный колледж — межрегиональный центр компетенций", рассчитанный на 600 мест.

Полпред осмотрел площадки, где учащиеся осваивают профессии специалистов по обслуживанию авиационной техники, приобретают знания в области ремонта и эксплуатации сельскохозяйственных машин, учатся выполнять работы по кузовному ремонту, автопокраске и обслуживанию грузовиков.

Одна из главных задач центра — сделать рабочие профессии популярными и востребованными у молодежи. Мощным импульсом для привлечения внимания к таким профессиям стало участие учеников центра компетенций в международных конкурсах WorldSkills.

Директор колледжа Наталья Китаева рассказала Игорю Комарову, что на тренировочном полигоне МЦК в Ульяновске регулярно проходит подготовку национальная сборная, здесь, кроме региональных чемпионатов, в 2017–2018 гг. проводились отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia), в которых приняли участие более 400 человек из 69 регионов России.

В этот же день Игорь Комаров посетил Ульяновский автомобильный завод, где осмотрел производство сборки и сдачи автомобилей. Генеральный директор ООО "УАЗ" Вадим Швецов представил полномочному представителю президента РФ в ПФО новую продуктовую линейку и специальные версии автомобилей УАЗ.

В 2017–2018 гг. на заводе была проведена модернизация модельного ряда автомобилей линейки УАЗ "Патриот", улучшены технико-экономические характеристики автомобилей линейки коммерческих грузовиков УАЗ "Профи".

Вадим Швецов рассказал, что на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге Ульяновский автомобильный завод продемонстрировал ходовой прототип первого отечественного легкого коммерческого грузовика УАЗ "Профи" с гибридной силовой установкой.

В 2017 г. продукция предприятия экспортировалась в более чем 40 стран мира. Объем продаж на экспортные рынки увеличился на 47% по сравнению с 2016 годом. Последние 4 года бренд УАЗ занимает 2-е место в России в сегменте легких коммерческих автомобилей и минивенов. В 2017 г. рыночная доля в этом сегменте составляет 20,6%.