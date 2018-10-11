ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП

Банк ВТБ и Федеральная служба судебных приставов России завершили проект по полномасштабному тиражированию электронного документооборота всех типов постановлений, а также запросов о наличии счетов и остатков в отношении всех категорий должников через единый сервис межведомственного электронного взаимодействия.
Система электронного документооборота централизует обработку запросов и постановлений ФССП по всей стране. Она обрабатывает более 11 млн запросов и почти 1,5 млн постановлений в месяц, а также существенно сокращает сроки обработки документов и позволяет уменьшить расходы банка на персонал.
С целью автоматизации исполнения постановлений ФССП в сервис интегрировано более десяти систем банка с минимальным ручным сопровождением. Разработанная автоматизированная технология охватывает все стадии исполнения документа: от розыска должника и ареста средств на его счетах до автоматического мониторинга поступления средств и взыскания.
Также в банке внедрена многоступенчатая система идентификации должников — физических лиц, исключающая предоставление информации или исполнения постановления ФССП в отношении третьего лица, не являющегося должником по исполнительному производству.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.