ДТП на дублере ул.Ново-Садовой: один ребенок в коме, второй под следствием

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на дублере ул. Ново-Садовой, которое произошло вечером 5 октября.

Напомним, около 21:00 неизвестный водитель напротив дома № 246 по ул. Ново-Садовой сбил 17-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть по "зебре". Водитель скрылся с места ДТП.

Родители потерпевшего сообщили Волга Ньюс, что подросток до сих пор находится в коме.

Однако в итоге все же удалось разыскать как свидетелей произошедшего, так и самого виновника аварии — им оказался 17-летний подросток без прав. В тот вечер он "катался" на Daewoo Nexia, причем со слов родственников потерпевшего, мать предполагаемого виновника ДТП знала, что тот ездит за рулем без прав.

"Насколько мы поняли, лобовое стекло машины было сильно затонировано, очевидцы говорят, что в тот вечер он ехал с выключенными фарами. Этот автомобиль никто не видел и не слышал до тех пор, пока не раздался глухой удар — это сбили моего сына, — рассказала мама потерпевшего. — А он даже не снизил скорости и умчался дальше".

Следствию придется теперь разбираться, кто и почему предоставил право управления иномаркой несовершеннолетнему, а экспертам нужно будет установить, с какой скоростью он ехал.