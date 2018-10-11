ДТП на дублере ул.Ново-Садовой: один ребенок в коме, второй под следствием

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на дублере ул. Ново-Садовой, которое произошло вечером 5 октября.
Напомним, около 21:00 неизвестный водитель напротив дома № 246 по ул. Ново-Садовой сбил 17-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть по "зебре". Водитель скрылся с места ДТП.
Родители потерпевшего сообщили Волга Ньюс, что подросток до сих пор находится в коме.
Однако в итоге все же удалось разыскать как свидетелей произошедшего, так и самого виновника аварии — им оказался 17-летний подросток без прав. В тот вечер он "катался" на Daewoo Nexia, причем со слов родственников потерпевшего, мать предполагаемого виновника ДТП знала, что тот ездит за рулем без прав.
"Насколько мы поняли, лобовое стекло машины было сильно затонировано, очевидцы говорят, что в тот вечер он ехал с выключенными фарами. Этот автомобиль никто не видел и не слышал до тех пор, пока не раздался глухой удар — это сбили моего сына, — рассказала мама потерпевшего. — А он даже не снизил скорости и умчался дальше".
Следствию придется теперь разбираться, кто и почему предоставил право управления иномаркой несовершеннолетнему, а экспертам нужно будет установить, с какой скоростью он ехал.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.