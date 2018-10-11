В Тольятти к работе по экологическому информированию призвали управляющих микрорайонов

Власти Тольятти продолжают держать на пульсе темы, касающиеся состояния окружающей среды в городе. В горадминистрации был проведен экологический семинар для управляющих микрорайонами с тем, чтобы повысить их информированность и в этих вопросах.

Руководитель управления экологии, природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова, выступая в роли спикера семинара отметила, что вопрос, касающийся состояния экологической среды, в частности атмосферного воздуха, в конце лета и начале осени в этом году был слишком эмоциональным. "По этой причине вопрос перешел в политическую плоскость и взят на контроль не только на уровне города, но и областных властей. Отмечу, что впервые с приходом Дмитрия Азарова такое усиленное внимание обращено на окружающую среду и все сплотились на страже экологии. В настоящее время ведется выявление всех тех причин, по которым создалась в нашем городе тревожная обстановка" — сообщила чиновница.

Обращаясь к собравшимся коллегам, Павлинова напомнила собравшимся в зале управляющим микрорайонами о том, что их функция быть связующим звеном межу населением и властью. "Именно вы, поскольку ближе всего к народу, первыми слышите возгласы негодования по тем или иным проблемам. Именно вы являетесь проводником к людям достоверной информации от властей, в т. ч. о состоянии окружающей среды и о том, какая проводится работа по ее контролю и улучшению" — заявила Павлинова.

Она отметила, что Тольятти промышленный город, в котором большой поток автотранспорта и наличие выхлопов здесь неизбежно. По ее словам в городе имеется 550 объектов негативного воздействия — заводы, ТЭЦ, малые и средние производства и т. д. "В августе и сентябре у нас стоит безветренная погода, что способствовало оседанию в воздухе примесей. Но основное беспокойство жителей вызывает именно запах в воздухе, по которому они судят о состоянии экологической среды. Я тоже его ощущала. Но, как отмечают специалисты, запах не является показателем токсичности и формируется комплексом соединений" — отметила Надежда Ильинична.

Павлинова рассказала управляющим микрорайонами, что в Тольятти воздух взят на особый контроль и сообщила о том, что к его анализу привлечены разные ресурсы. Так, помимо того, что трижды в день проводят мониторинг окружающей среды на восьми стационарных пунктах по 23 компонентам, привлечена мобильная лаборатория для выездов по тревожным сигналам. Параллельно вели исследования эксперты от федеральных надзорных профильных ведомств в совокупности на 64 компонента.

Чиновница сообщила коллегам, что эксперты всех служб значительных превышений не обнаружили, кроме кое-где скачков по формальдегиду и сероводороду. Но в этом в большей степени, скорее всего, могут быть виноваты не крупные заводы (поскольку они подконтрольны надзорникам), а выхлопы автомобилей. "Анализ показывает, что в валовом объеме выбросов в Тольятти 65% приходится именно на автотранспорт. Также сейчас прокуратура вместе с горадминистрацией ведет проверки мелких предприятий, расположенных на территории бывшего ОАО "Фосфор". Кстати, мы выезжали туда, чтобы проверить информацию и провести экспертные замеры уровня радиации на территории, за нею и в бывшем цехе № 81. Показатели оказались все в норме, ниже предельно допустимых. Всю вышеуказанную информацию важно доносить до населения" — говорила Павлинова.

Она рассказала также коллегам, что с целью изучения экологической обстановки запланирована комплексная работа. Принято решение провести научное исследование по определению перечня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по которым нужно вести постоянный мониторинг в т. ч. с привлечением лаборатории ТГУ о взятии и анализе проб воздуха. Также будет создана на заказ и приобретена мобильная лаборатория, которая будет выезжать круглосуточно, реагируя на звонки жителей. Тольяттинские власти хотели бы ее обрести уже к февралю, когда на город спустится очередной сезонный штиль.

Павлинова рассказала, что управляющие микрорайонами должны доносить экологическую информацию до населения. В частности, сообщать, что администрация на своем портале размещает сообщения об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях в разделах "Новости Департаментов", "Экология/Экологическая обстановка". Информация об уровне загрязнения воздуха по данным стационарных постов публикуется ежедневно в разделе "Экологический атлас".

"Помните о том, что вы не общественники, а представители администрации. — подчеркнула чиновница. — Ваша задача — работа с населением, чтобы не возникало негативных городских мифов. Не все жители овладели электронными ресурсами, поэтому вы должны им сообщать сведения в ходе бесед и размещения стендов. Этот формат связи с населением необходимо нарабатывать с опытом".

Участники семинара также подняли вопрос утилизации и раздельного сбора отходов. Павлинова напомнила, телефон сектора по обращению с отходами (54-46-67), а также о том, что на сайте администрации выложена информация обо всех адресах расположения стационарных пунктов сбора опасных отходов. В частности, по словам чиновницы, немало управляющих компаний теперь размещают такие контейнеры на своих территориях и к этой работе подключились даже молодые волонтеры. Эту информацию тоже нужно сообщать жителям.

Управляющая микрорайоном 9К Ирина Мишова отметила, что вопросы, которые обсудили на семинаре, очень актуальны. "Нас уполномочили работать на благо народа и одна из задач — передавать истинную информацию, в т. ч. и об экологической обстановке. Также мы должны сегодня менять сознание населения с тем, чтобы люди стремились сберечь окружающую среду, не выбрасывая мусор и отходы как попало".

Как прокомментировала корреспонденту Волга Ньюс Надежда Павлинова по окончании семинара, большинство управляющих микрорайонами — это простые обычные люди. Работа в должности управляющих — это совершенно новая роль не только для них. Ведь этот опыт впервые нарабатывается не только в нашем городе, но и в стране. Поэтому сейчас опытным путем разрабатываются эффективные методы и пути взаимодействия управляющих с жителями на местах. Именно по этой причине, с целью повышения профессионализма этих сотрудников и проводятся различные обучающие и информационные семинары для такого рода чиновников.