Главбуха самарской фирмы обвиняют в мошенничестве на 4,7 млн рублей

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором шесть эпизодов мошенничества. Фигуранткой дела является 45-летняя главбух ООО "Тигр 21". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, женщина с января 2017 г. по март 2018 г. присвоила средства фирмы — 4,7 млн рублей. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.