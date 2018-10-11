Главбуха самарской фирмы обвиняют в мошенничестве на 4,7 млн рублей

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором шесть эпизодов мошенничества. Фигуранткой дела является 45-летняя главбух ООО "Тигр 21". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, женщина с января 2017 г. по март 2018 г. присвоила средства фирмы — 4,7 млн рублей.
Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны