Жителя Кошкинского района осудили за убийство обокравшей его соседки

В Кошкинском районе 55-летнего местного жителя приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

9 марта 2018 г. житель с. Старое Юреево Кошкинского района весь день выпивал дома, а вечером к нему присоединились две соседки. Когда мужчина уснул, одна из женщин украла у него деньги.

Обнаружив кражу, сельчанин пошел к соседке с ножом и потребовал вернуть похищенное. Получив отказ, он нанес обидчице один удар в область сердца. От этого ранения женщина скончалась.

Приговор в законную силу не вступил.