Жителя Кошкинского района осудили за убийство обокравшей его соседки

В Кошкинском районе 55-летнего местного жителя приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
9 марта 2018 г. житель с. Старое Юреево Кошкинского района весь день выпивал дома, а вечером к нему присоединились две соседки. Когда мужчина уснул, одна из женщин украла у него деньги.
Обнаружив кражу, сельчанин пошел к соседке с ножом и потребовал вернуть похищенное. Получив отказ, он нанес обидчице один удар в область сердца. От этого ранения женщина скончалась.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.