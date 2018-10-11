Пропавшие летом подростки из Красноярского района нашлись в Санкт-Петербурге

Ушедшие 26 июля из дома в пгт Новосемейкино 17-летний местный житель и 15-летний житель с. Водино Красноярского района вернулись домой, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщают в областной полиции, в сентябре пропавшие юноши сами вышли на связь с родственниками через социальные сети. Об этом их родители рассказали оперуполномоченному группы по розыску отдела уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району Оксане Исхужиной. И она также через социальные сети объяснила парням, что они находятся в розыске и им нужно вернуться домой.

После убедительных разговоров подростки согласились с доводами полицейской.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что в настоящее время ребята вернулись в свои семьи, противоправных действий в отношении них не совершалось.

"В ходе опроса подростки рассказали, что на попутном транспорте доехали до города Санкт-Петербург, где все это время и находились", — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.