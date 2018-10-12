При тушении пожара на дачах под Тольятти обнаружено тело мужчины

В четверг, 11 октября, в 21:09 в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре на 8-й улице СНТ "Яблочко" в с. Верхнее Санчелеево, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела частного дома на площади 42 кв. метров. В тушении участвовали восемь человек, которые, используя две спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 21:50.

Тем временем, по предварительным данным оперативных структур, во время ликвидации огня было обнаружено тело мужчины в возрасте около 60 лет.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Так же выясняются причины пожара и причиненный ущерб.