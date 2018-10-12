При тушении пожара на дачах под Тольятти обнаружено тело мужчины

В четверг, 11 октября, в 21:09 в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре на 8-й улице СНТ "Яблочко" в с. Верхнее Санчелеево, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела частного дома на площади 42 кв. метров. В тушении участвовали восемь человек, которые, используя две спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 21:50.
Тем временем, по предварительным данным оперативных структур, во время ликвидации огня было обнаружено тело мужчины в возрасте около 60 лет.
Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Так же выясняются причины пожара и причиненный ущерб.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?