Актер Эмманюэль Нобле представит в Самаре спектакль "Починять живых"

19 октября Альянс Франсез Самара представит в "СамАрте" спектакль Эмманюэля Нобле "Починять живых".

В рамках франко-российского года языка и литературы и турне по России, организованного Французским институтом в России совместно с Альянс Франсез, Самару посетит режиссер и актер Национального драматического центра Нормандии и города Руан Эмманюэль Нобле со спектаклем "Починять живых". Премьера прошла в Авиньоне в 2015 г., а в 2017-м он получил премию Мольера за лучший моноспектакль и премию Бомарше за лучший спектакль.

"Починять живых" — это роман французского автора Мейлис де Керангаль о трансплантации сердца 19-летнего Симона 50-летней Клер. Это цепь событий, происходящих в течение суток: на пересадку сердца есть всего 24 часа. Это одновременно очень личное и коллективное приключение вокруг жизненно важного органа и символического сосуда, в котором "живут" все человеческие эмоции.

Сценическую адаптацию книги и постановку осуществил Эмманюэль Нобле, который и сыграет спектакль. Постановка будет представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Саратове.

20 октября в 15:30 пройдет встреча с Эмманюэлем Нобле на малой сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького.