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Театр Культура

Актер Эмманюэль Нобле представит в Самаре спектакль "Починять живых"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 октября Альянс Франсез Самара представит в "СамАрте" спектакль Эмманюэля Нобле "Починять живых".

В рамках франко-российского года языка и литературы и турне по России, организованного Французским институтом в России совместно с Альянс Франсез, Самару посетит режиссер и актер Национального драматического центра Нормандии и города Руан Эмманюэль Нобле со спектаклем "Починять живых". Премьера прошла в Авиньоне в 2015 г., а в 2017-м он получил премию Мольера за лучший моноспектакль и премию Бомарше за лучший спектакль.

"Починять живых" — это роман французского автора Мейлис де Керангаль о трансплантации сердца 19-летнего Симона 50-летней Клер. Это цепь событий, происходящих в течение суток: на пересадку сердца есть всего 24 часа. Это одновременно очень личное и коллективное приключение вокруг жизненно важного органа и символического сосуда, в котором "живут" все человеческие эмоции.

Сценическую адаптацию книги и постановку осуществил Эмманюэль Нобле, который и сыграет спектакль. Постановка будет представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Саратове.

20 октября в 15:30 пройдет встреча с Эмманюэлем Нобле на малой сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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