Актер Эмманюэль Нобле представит в Самаре спектакль "Починять живых"

19 октября Альянс Франсез Самара представит в "СамАрте" спектакль Эмманюэля Нобле "Починять живых".
В рамках франко-российского года языка и литературы и турне по России, организованного Французским институтом в России совместно с Альянс Франсез, Самару посетит режиссер и актер Национального драматического центра Нормандии и города Руан Эмманюэль Нобле со спектаклем "Починять живых". Премьера прошла в Авиньоне в 2015 г., а в 2017-м он получил премию Мольера за лучший моноспектакль и премию Бомарше за лучший спектакль.
"Починять живых" — это роман французского автора Мейлис де Керангаль о трансплантации сердца 19-летнего Симона 50-летней Клер. Это цепь событий, происходящих в течение суток: на пересадку сердца есть всего 24 часа. Это одновременно очень личное и коллективное приключение вокруг жизненно важного органа и символического сосуда, в котором "живут" все человеческие эмоции.
Сценическую адаптацию книги и постановку осуществил Эмманюэль Нобле, который и сыграет спектакль. Постановка будет представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Саратове.
20 октября в 15:30 пройдет встреча с Эмманюэлем Нобле на малой сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!