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Кино Культура

Пианист Матье Рено выступит с киноконцертом в Самаре

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 и 21 октября в ЦРК "Художественный" в рамках фестиваля "Французская осень" пройдут показы фильмов киностудии "Альбатрос" (Париж). Один из показов будет киноконцертом французского пианиста Матье Реньо.

Киностудия "Альбатрос" была основана в 1922 г. и появилась из студии "Ермольев-синема", созданной кинопредпринимателями И.Ермольевым и А. Каменкой в 1920 году. Имя студия получила от названия корабля, на котором Иосиф Ермольев и его команда покинули Ялту после революции. "Альбатрос" разместился в студии города Мотрей (Франция) при поддержке фирмы "Пате". Изначально киностудия отдавала предпочтение фильмам российских эмигрантов, но с 1925 года стала снимать фильмы французских режиссеров.

В Самаре будут представлены три отреставрированных черно-белых немых фильма.

20 октября в 18:00 покажут фильм Ивана Мозжухина "Костер пылающий"/ "Le Brasier ardent" (1923 г.), а в 20:20 — фильм Жана Эпштейна "Лев Могололв"/ "Le lion des Mo-gols" (1924 г.).

21 октября пройдет киноконцерт пианиста Матье Реньо с показом фильма "Кин, или Гений и беспутство"/ "Kean ou désordre et génie" (1924 г.) Александра Волкова.

С музыкантом также пройдут творческие встречи: 20 октября в Гимназии № 3 и 21 октября в 13:00 в Самарской джазовой студии "Движение" (по записи).

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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