Пианист Матье Рено выступит с киноконцертом в Самаре

20 и 21 октября в ЦРК "Художественный" в рамках фестиваля "Французская осень" пройдут показы фильмов киностудии "Альбатрос" (Париж). Один из показов будет киноконцертом французского пианиста Матье Реньо.

Киностудия "Альбатрос" была основана в 1922 г. и появилась из студии "Ермольев-синема", созданной кинопредпринимателями И.Ермольевым и А. Каменкой в 1920 году. Имя студия получила от названия корабля, на котором Иосиф Ермольев и его команда покинули Ялту после революции. "Альбатрос" разместился в студии города Мотрей (Франция) при поддержке фирмы "Пате". Изначально киностудия отдавала предпочтение фильмам российских эмигрантов, но с 1925 года стала снимать фильмы французских режиссеров.

В Самаре будут представлены три отреставрированных черно-белых немых фильма.

20 октября в 18:00 покажут фильм Ивана Мозжухина "Костер пылающий"/ "Le Brasier ardent" (1923 г.), а в 20:20 — фильм Жана Эпштейна "Лев Могололв"/ "Le lion des Mo-gols" (1924 г.).

21 октября пройдет киноконцерт пианиста Матье Реньо с показом фильма "Кин, или Гений и беспутство"/ "Kean ou désordre et génie" (1924 г.) Александра Волкова.

С музыкантом также пройдут творческие встречи: 20 октября в Гимназии № 3 и 21 октября в 13:00 в Самарской джазовой студии "Движение" (по записи).