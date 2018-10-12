Гендиректор АСАДО Денис Абрамов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Ижевска

Генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) Денис Абрамов 9 октября написал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса на должность главы Ижевска.

Об этом сообщает сайт официальный сайт города Ижевск. Напомним, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку в мае этого года.