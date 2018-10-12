Гендиректор АСАДО Денис Абрамов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Ижевска

Генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) Денис Абрамов 9 октября написал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса на должность главы Ижевска.
Об этом сообщает сайт официальный сайт города Ижевск.
Напомним, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку в мае этого года.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули