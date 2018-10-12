16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Люди в масках: "Театр чудес" Дениса Бокурадзе в Театре наций Гендиректор АСАДО Денис Абрамов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Ижевска Дмитрий Азаров принимает участие в V форуме регионов Беларуси и России Самарская область и Беларусь заключили новые соглашения о сотрудничестве Игорь Комаров посетил УАЗ и Ульяновский межрегиональный центр компетенций

Власть и политика

Гендиректор АСАДО Денис Абрамов снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Ижевска

ИЖЕВСК. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати

Генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) Денис Абрамов 9 октября написал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса на должность главы Ижевска.

Об этом сообщает сайт официальный сайт города Ижевск. 

Напомним, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку в мае этого года. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

В Самаре ООО "Газпром трансгаз Самара" празднует юбилей

В Самаре ООО "Газпром трансгаз Самара" празднует юбилей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4