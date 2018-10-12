Паул Антон помог сборной Румынии одолеть Литву

В четверг, 11 октября, состоялись очередные матчи Лиги наций.
За сборную Румынии в гостевой игре с Литвой все 90 минут на поле провел полузащитник "Крыльев Советов" Паул Антон. Румыны были сильнее — 2:1. На 32 минуте игрок самарцев получил желтую карточку. Свою следующую игру команда Румынии проведет дома, 14 октября, с Сербией.
Также победой команды другого сборника "Крыльев" — Рамиля Шейдаева, выступающего за Азербайджан, завершился матч с Фарерскими островами. В гостевом поединке азербайджанцы легко взяли верх — 3:0. Шейдаев был внесен в заявку на эту игру, но на поле так и не появился, сообщает официальный сайт "КС".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))