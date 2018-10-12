ХК "Лада" подписал двух нападающих и с одним расстался

"Лада" по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко.
Состав "Лады" пополнил нападающий Евгений Скачков, контракт с которым заключен до конца сезона. В сезоне 2017/18 Скачков выступал в КХЛ за "Югру", где в 28 матчах набрал 7 (1+6) очков. Вторую половину сезона хоккеист провел в чемпионате Белоруссии за минскую "Юность", где отметился 8 (3+5) очками в 9 матчах регулярного чемпионата, и 10 (4+6) в 15 матчах плей-офф.
В рамках договора о сотрудничестве с "Локомотивом" в Тольятти был командирован нападающий Кирилл Слепец. В этом сезоне Слепец принял участие в 4 матчах ярославского клуба в КХЛ, где не отметился набранными очками, а также сыграл 4 игры за "Локо" в МХЛ, где набрал 3 (2+1) очка.
Скачков будет выступать под 17 номером, Слепец — под 58, сообщает официальный сайт клуба.
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