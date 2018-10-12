БК "Самара" победил "Химки-Подмосковье" - 87:53

13 очков Максима Дыбовского и еще пять от Игоря Смыгина позволили "Самаре" уверенно чувствовать себя в дебюте поединка - 18:7 после четырех с небольшим минут.

Тайм-аут, затребованный гостями, не сильно им помог, разница все продолжала увеличиваться. И Игорь Грачев, учитывая временное отсутствие из-за травмы Александра Савенкова, уже в первом периоде мог себе позволить дать игровое время Дмитрию Халдееву. Тот сумел довольно быстро набрать свои первые очки во "взрослой" карьере. И помог команде завершить десятиминутку с убедительными "31:15" на табло.

Вторую хозяева начали без малейшей расслабленности: еще несколько попаданий (в том числе и "фирменная" треха Максима Числова) - 40:15. Химчане первые свои очки набрали только после четырех "холостых" минут. Здесь уже и Дмитрий Гусенков с Филиппом Стойко вошли в игру. И ничуть ее не испортили, тем более что очки во втором периоде набирали почти исключительно самарцы, получив незадолго до большого перерыва впечатляющие "+34" (51:17).

В третьем периоде игра немного успокоилась. Дмитрий Халдеев порадовал болельщиков хорошим данком, но в целом инициатива незаметно перешла к гостям. И в середине четверти, когда самарцы проиграли отрезок 5:14, Игорь Грачев вынужден был взять тайм-аут. С набором очков после этого дело пошло веселее, но локальная победа в четверти осталась за соперником - 18:25. Хотя на общей ситуации это сказалось не сильно - 70:45.

Заключительная десятиминутка при таком счете и вовсе стала формальностью. Хотя трибуны продолжали громогласно встречать каждое удачное действие в исполнении игроков "Самары". А "молодежное трио" так и вообще обзавелось собственным фансектором. Команда постаралась украсить концовку парой зрелищных моментов: акробатический номер в проходе от Филиппа Стойко, данк Алексея Нестерова, треха Максима Числова после изящной трехходовки с участием того же Нестерова и Дмитрия Гусенкова. Итоговый счет - 87:53, убедительная победа "Самары".

Следующие матчи команда проведет на выезде, в Сургуте и Екатеринбурге. В Самаре она теперь сыграет 31 октября, когда примет "Темп-СУМЗ-УГМК", сообщает официальный сайт клуба.