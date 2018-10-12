Назначен новый вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей АвтоВАЗа

В субботу, 13 октября, в должность вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО "АвтоВАЗ" вступит Ксавье Эжер.
Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту позицию, возвращается в Nissan, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.
Ксавье Эжер родился в 1967 г., работает в Группе Renault на протяжении 25 лет. Занимал должности заместителя директора по производству в компании Renault "Автофрамос" (Москва), директора по производству завода Renault в Касабланке (Марокко), директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 г. Эжер занимал позицию заместителя вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО "АвтоВАЗ".
Президент ПАО "АВТОВАЗ" Ив Каракатзанис поблагодарил Дмитрия Михайлова за проделанную работу и пожелал ему успехов в его родной компании Nissan.
"Господин Эжер обладает глубоким пониманием задач, которые стоят перед его подразделением. Большой опыт господина Эжера, полученный за долгие годы работы на руководящих должностях в Группе Renault, и превосходное знание производственных процессов АвтоВАЗа позволят ему продолжить работу по дальнейшему улучшению качества автомобилей и удовлетворенности наших покупателей", - подчеркнул Каракатзанис.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.