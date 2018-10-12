Назначен новый вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей АвтоВАЗа

В субботу, 13 октября, в должность вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО "АвтоВАЗ" вступит Ксавье Эжер.

Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту позицию, возвращается в Nissan, сообщает пресс-центр АвтоВАЗа.

Ксавье Эжер родился в 1967 г., работает в Группе Renault на протяжении 25 лет. Занимал должности заместителя директора по производству в компании Renault "Автофрамос" (Москва), директора по производству завода Renault в Касабланке (Марокко), директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 г. Эжер занимал позицию заместителя вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей ПАО "АвтоВАЗ".

Президент ПАО "АВТОВАЗ" Ив Каракатзанис поблагодарил Дмитрия Михайлова за проделанную работу и пожелал ему успехов в его родной компании Nissan.

"Господин Эжер обладает глубоким пониманием задач, которые стоят перед его подразделением. Большой опыт господина Эжера, полученный за долгие годы работы на руководящих должностях в Группе Renault, и превосходное знание производственных процессов АвтоВАЗа позволят ему продолжить работу по дальнейшему улучшению качества автомобилей и удовлетворенности наших покупателей", - подчеркнул Каракатзанис.