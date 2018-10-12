Общий объем инвестиций в ТОР "Тольятти" составляет почти 6 млрд рублей

Общий объем инвестиций в ТОР "Тольятти" составляет почти 6 млрд. руб. Как сообщает пресс-центр горадминистрации, в рамках проектов резидентов планируется создать около 5 тысяч рабочих.

Подписание соглашений с новыми резидентами Территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" состоялось 12 октября в администрации города.

Трехсторонние соглашения подписали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, глава Тольятти Сергей Анташев и представители резидентов.

В список резидентов вошли три компании:

ООО "Инновационные системы пожаробезопасности", которая пришла в ТОР "Тольятти" с проектом "Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения". Заявленный объем инвестиций — 28 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 20.

ООО "Волжский завод промышленной арматуры" планирует реализовать запуск новой линии по изготовлению гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, которые используемых для устранения крупных аварий на трубопроводе в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта или поврежденных трубопроводов из различных материалов. Заявленный объем инвестиций — 23,6 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 20.

ООО "Толхотел" планирует открытие гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 "звезды". Целью инвестиционного проекта является открытие развитие внутреннего туризма. Заявленный объем инвестиций 277 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 45.

Дмитрий Богданов поздравил резидентов со вступлением в ТОР и отметил значимость новых проектов для экономики Тольятти.

"На сегодняшний день тольяттинский ТОР является одним из лучших в стране. На данный момент в ТОРе 34 резидента, занесенных в реестр министерства экономического развития РФ. С учетом сегодняшних соглашений их будет 37. Сейчас ведутся активные переговоры с еще 30 компаниями, которые, думаю, будут готовы до конца года вступить в ТОР "Тольятти". Особенно отрадно наблюдать разнообразную географию компаний и их разносторонность. Интерес инвесторов, особенно сетевых компаний, дает большой стимул для развития", — рассказал он.

Сергей Анташев отметил, что именно Дмитрий Богданов был инициатором того, чтобы Тольятти приобрел статус Территории социально-экономического развития. Обращаясь к резидентам, глава города отметил значимость сотрудничества с привлеченными компаниями.

"Несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, наш город развивается хорошими темпами. Но нам еще очень много нужно сделать, чтобы решить актуальные для Тольятти вопросы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Мы вместе с областным правительством всегда готовы поддерживать вас и ваши проекты. Желаю вам успехов в бизнесе и достижения поставленных целей", — подчеркнул мэр Тольятти.

Напомним, статус ТОР Тольятти получил в 2016 году. Инвестиционные проекты ТОР связаны с различными видами деятельности: производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.