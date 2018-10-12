В Кинельском районе откроется питомник по разведению глухарей

В 14:00 17 октября состоится открытие вольерного комплекса "Глухари" питомника Самарского зоопарка по разведению редких видов животных. Он находится по адресу: Кинельский район, пос. Формальный, ул. Озерная, 66.
Как сообщают в зоопарке, питомник по разведению тетеревиных птиц является единственным в европейской части России. Одна из главных задач питомника — восстановление численности глухарей в природе. Эта птица занесена в Красную книгу Самарской области. В регионе этот вид встречается в хвойных и смешанных лесах.
В питомнике в настоящее время находятся 12 глухарей, привезенных из питомника Новосибирского зоопарка. Сейчас сотрудники зоопарка заготавливают корма на зиму для этих птиц. В рационе глухарей должны присутствовать дикие ягоды, ветки деревьев и кустарников и другие природные корма.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.