В Кинельском районе откроется питомник по разведению глухарей

В 14:00 17 октября состоится открытие вольерного комплекса "Глухари" питомника Самарского зоопарка по разведению редких видов животных. Он находится по адресу: Кинельский район, пос. Формальный, ул. Озерная, 66.

Как сообщают в зоопарке, питомник по разведению тетеревиных птиц является единственным в европейской части России. Одна из главных задач питомника — восстановление численности глухарей в природе. Эта птица занесена в Красную книгу Самарской области. В регионе этот вид встречается в хвойных и смешанных лесах.

В питомнике в настоящее время находятся 12 глухарей, привезенных из питомника Новосибирского зоопарка. Сейчас сотрудники зоопарка заготавливают корма на зиму для этих птиц. В рационе глухарей должны присутствовать дикие ягоды, ветки деревьев и кустарников и другие природные корма.