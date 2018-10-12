Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

В пятницу, 12 октября, в Кинель-Черкасской ЦРБ проходит обучение первой группы почтальонов и начальников почтовых отделений района по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и основам ведения здорового образа жизни.
Специалисты ЦРБ — кардиолог, невролог и терапевт — проводят семинар для сотрудников Почты России.
Напомним, в рамках соглашения Почта России и министерство здравоохранения Самарской области запланировали проведение совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях. Начинается реализация пунктов соглашения с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области — здесь проживает почти 45 тыс. человек, более 10 тыс. из них — старше 60 лет.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.