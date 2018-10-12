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Общество

Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 октября, в Кинель-Черкасской ЦРБ проходит обучение первой группы почтальонов и начальников почтовых отделений района по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и основам ведения здорового образа жизни.

Специалисты ЦРБ — кардиолог, невролог и терапевт — проводят семинар для сотрудников Почты России.

Напомним, в рамках соглашения Почта России и министерство здравоохранения Самарской области запланировали проведение совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях. Начинается реализация пунктов соглашения с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области — здесь проживает почти 45 тыс. человек, более 10 тыс. из них — старше 60 лет.

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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