В Самаре прочитают серию лекций о пожилом возрасте

В самарском Университете пожилых стартовал второй семестр занятий. В его рамках педагоги и сотрудники не только продолжат обучение студентов, но и будут делиться своим опытом с коллегами по всей стране.

В октябре и ноябре в Университете пожилых пройдет серия открытых лекций и научная конференция для всех, интересующихся проблемами социальной адаптации пожилых людей.

"Университет пожилых начал свою работу в Самаре в 2005 году. Мы были первыми в России, кто объединил интеллектуальные, культурные и образовательные ресурсы для социальной реабилитации пенсионеров. За 13 лет работы мы не просто накопили опыт, но и создали теоретическую и методическую базу для социализации людей преклонного возраста", — рассказывает сотрудник проекта Анна Проскурина. — Думаю, что наши лекции будут интересны специалистам, волонтерам, ученым и всем, кто заботится о пожилых родственниках и задумывается о своем будущем".

Открытые лекции пройдут в Самарской областной академии (Наяновой) по адресу: ул. Молодогвардейская, 196. Желающим смотреть лекции в сети Internet просьба зарегистрироваться на сайте Университета пожилых в Самаре http://up.drugoy.org.

Расписание открытых лекций:

19 октября в 15:00 — "Психологические задачи пожилого возраста: переосмыслить и действовать"

26 октября в 15:00 — "Возраст как социальное явление"

2 ноября в 15:00 — "Педагогические технологии для социальной реабилитации пожилых"

16-17 ноября — научная конференция "Социальная адаптация пенсионеров через образование", заявки принимаются на сайте Университета пожилых в Самаре