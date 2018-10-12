Подозреваемый во взятке щебнем чиновник ГАИ заключен под стражу

Бывший начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по Самаре Алексей Тулин заключен под стражу, сообщает суд Самарского района Самары.
Как сообщили в суде, Тулин будет находиться под арестом до 10 декабря 2018 года.
Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки с вымогательством".
Напомним, уголовное дело было возбуждено СУ СК по Самарской области по материалам регионального УФСБ.
По версии следствия, с мая 2017 г. по май 2018 г. Алексей Тулин получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку — не менее 36 тонн щебня. За это он обещал не привлекать к ответственности сотрудников МП в случае выявления нарушений в ремонте трамвайных путей. По данным источников Волга Ньюс, речь идет об МП "ТТУ".
Следствие не исключает, что Тулин может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. В связи с этим следственное управление просит граждан, ставших свидетелями незаконной деятельности или пострадавших от действий сотрудника полиции, связаться со следователем по телефону 8 (846) 339-12-91.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны