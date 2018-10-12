Подозреваемый во взятке щебнем чиновник ГАИ заключен под стражу

Бывший начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по Самаре Алексей Тулин заключен под стражу, сообщает суд Самарского района Самары.

Как сообщили в суде, Тулин будет находиться под арестом до 10 декабря 2018 года.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки с вымогательством".

Напомним, уголовное дело было возбуждено СУ СК по Самарской области по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, с мая 2017 г. по май 2018 г. Алексей Тулин получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку — не менее 36 тонн щебня. За это он обещал не привлекать к ответственности сотрудников МП в случае выявления нарушений в ремонте трамвайных путей. По данным источников Волга Ньюс, речь идет об МП "ТТУ".

Следствие не исключает, что Тулин может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. В связи с этим следственное управление просит граждан, ставших свидетелями незаконной деятельности или пострадавших от действий сотрудника полиции, связаться со следователем по телефону 8 (846) 339-12-91.