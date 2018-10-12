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Общество

На конференции в Самаре представили тренажеры с эффектом виртуальной реальности

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном медицинском университете второй день проходит IV Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара-2018". На открытии конференции ректор СамГМУ Геннадий Котельников заметил, что она вышла на хороший уровень как в качественном, так и в количественном смысле.

На конференции в Самаре представили тренажеры с эффектом виртуальной реальности На конференции в Самаре представили тренажеры с эффектом виртуальной реальности
Фото: Андрей Савельев

"География расширилась, приезжают много иностранцев и много представителей российских известных школ, - говорит Геннадий Котельников. - Эта площадка стала очень эффективной как для дискуссий, так и для практического развития этих направлений, которые сейчас очень актуальны".

Главными темами в этом году стали искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. В своих докладах спикеры рассказывают о взаимодействии человека и машины, применении виртуальной реальности и робототехники в медицине, о клинических трендах в физиотерапии.

Физиотерапевт Евгений Туник из Северо-Восточного университета (Бостон, США) представил доклад о том, как используется виртуальная реальность для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, и о том, что происходит в мозге при использовании виртуальной реальности.

"Сейчас мы проводим испытания в госпитале на тему того, как можно использовать робототехнику и виртуальную реальность для таких пациентов, - говорит Евгений Туник. - И пока мы видим только положительные результаты".

На конференции также представили реабилитационное оборудование, созданное российскими разработчиками. Представитель организации "Открытые решения" Юрий Потанцев рассказал о тренажере, который предназначен для реабилитации пациентов после инсульта или с травмой позвоночника, в результате которой произошел паралич руки.

"Наш мозг очень пластичен, и когда у мозга есть понимание, что сигналы от него не доходят до руки, он пытается выстроить параллельные способы передачи сигнала в работающую конечность, - объясняет Юрий Потанцев. - С помощью тренажера человек погружается в виртуальную реальность, перед ним появляется какое-то упражнение, например, нужно стрелять по шарикам в тире. Рука размещается в тренажере, надевается устройство, которое считывает сигналы, отходящие от мозга. Когда человек сосредоточен на одном из шариков, появляется определенная форма сигнала, которую мы ловим, и это позволяет нам понять, какой шарик задумал человек. Для пациента это будет выглядеть так: он хочет выстрелить в определенный шарик, сосредоточился на нем, наша система поняла, какой шарик он выбрал, тренажер перемещается в нужном направлении, и происходит выстрел. Таким образом мы помогаем мозгу выстроить параллельные связи и вовлечь человека в реабилитацию".

По словам Юрия Потанцева, были проведены первые испытания, во второй половине октября тренажер отправят в одну из больниц Самары на доклинические испытания. Если они будут положительными, то тренажер будут внедрять на российский рынок.

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Последние комментарии

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

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