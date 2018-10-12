На конференции в Самаре представили тренажеры с эффектом виртуальной реальности

В Самарском государственном медицинском университете второй день проходит IV Международная конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара-2018". На открытии конференции ректор СамГМУ Геннадий Котельников заметил, что она вышла на хороший уровень как в качественном, так и в количественном смысле.

"География расширилась, приезжают много иностранцев и много представителей российских известных школ, - говорит Геннадий Котельников. - Эта площадка стала очень эффективной как для дискуссий, так и для практического развития этих направлений, которые сейчас очень актуальны".

Главными темами в этом году стали искусственное зрение и современные методы моторной реабилитации. В своих докладах спикеры рассказывают о взаимодействии человека и машины, применении виртуальной реальности и робототехники в медицине, о клинических трендах в физиотерапии.

Физиотерапевт Евгений Туник из Северо-Восточного университета (Бостон, США) представил доклад о том, как используется виртуальная реальность для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, и о том, что происходит в мозге при использовании виртуальной реальности.

"Сейчас мы проводим испытания в госпитале на тему того, как можно использовать робототехнику и виртуальную реальность для таких пациентов, - говорит Евгений Туник. - И пока мы видим только положительные результаты".

На конференции также представили реабилитационное оборудование, созданное российскими разработчиками. Представитель организации "Открытые решения" Юрий Потанцев рассказал о тренажере, который предназначен для реабилитации пациентов после инсульта или с травмой позвоночника, в результате которой произошел паралич руки.

"Наш мозг очень пластичен, и когда у мозга есть понимание, что сигналы от него не доходят до руки, он пытается выстроить параллельные способы передачи сигнала в работающую конечность, - объясняет Юрий Потанцев. - С помощью тренажера человек погружается в виртуальную реальность, перед ним появляется какое-то упражнение, например, нужно стрелять по шарикам в тире. Рука размещается в тренажере, надевается устройство, которое считывает сигналы, отходящие от мозга. Когда человек сосредоточен на одном из шариков, появляется определенная форма сигнала, которую мы ловим, и это позволяет нам понять, какой шарик задумал человек. Для пациента это будет выглядеть так: он хочет выстрелить в определенный шарик, сосредоточился на нем, наша система поняла, какой шарик он выбрал, тренажер перемещается в нужном направлении, и происходит выстрел. Таким образом мы помогаем мозгу выстроить параллельные связи и вовлечь человека в реабилитацию".

По словам Юрия Потанцева, были проведены первые испытания, во второй половине октября тренажер отправят в одну из больниц Самары на доклинические испытания. Если они будут положительными, то тренажер будут внедрять на российский рынок.