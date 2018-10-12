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Выйти замуж по-цыгански: в Самаре может находиться девочка из Нижегородской области

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Следственного комитета Нижегородской области ведут доследственную проверку по факту исчезновения 16-летней жительницы города Урень Регины Ангаровой.

Девочка-подросток жила с братом и опекуном, училась в техникуме. 2 сентября она вышла из дома, села в ВАЗовскую легковушку и уехала. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

"В настоящее время следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают в том числе версию о том, что пропавшая студентка намеревалась выйти замуж по цыганским обычаям и может находиться в Челябинске или Самаре", - сообщают в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Приметы пропавшей Регины Ангаровой: рост 170 см, худощавого телосложения, круглое лицо, темно-русые длинные волосы, карие глаза, была одета в черную юбку, черную трикотажную кофту с длинным рукавом, коричневые балетки.

Людей, располагающих любой информацией о пропавшей девушке, правоохранители просят связаться со следователями СК по телефону 8 920 069 59 87.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

Вася Дядя 19 мая 2018 00:51 В центре Самары скончался мужчина со связанными руками и ногами, упавший с одного из этажей высотного здания

Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.

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