Выйти замуж по-цыгански: в Самаре может находиться девочка из Нижегородской области

Сотрудники Следственного комитета Нижегородской области ведут доследственную проверку по факту исчезновения 16-летней жительницы города Урень Регины Ангаровой.

Девочка-подросток жила с братом и опекуном, училась в техникуме. 2 сентября она вышла из дома, села в ВАЗовскую легковушку и уехала. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

"В настоящее время следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают в том числе версию о том, что пропавшая студентка намеревалась выйти замуж по цыганским обычаям и может находиться в Челябинске или Самаре", - сообщают в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Приметы пропавшей Регины Ангаровой: рост 170 см, худощавого телосложения, круглое лицо, темно-русые длинные волосы, карие глаза, была одета в черную юбку, черную трикотажную кофту с длинным рукавом, коричневые балетки.

Людей, располагающих любой информацией о пропавшей девушке, правоохранители просят связаться со следователями СК по телефону 8 920 069 59 87.