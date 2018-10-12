Вадиму Шахбазову продлили арест на четыре месяца

В Советском районном суде Самары 12 октября так и не начали рассматривать по существу уголовное дело обвиняемого в мошенничестве Вадима Шахбазова.
Он отказался от адвоката, предоставленного государством, сообщив, что вот-вот заключит соглашение с другим защитником. Вот только с кем — не знает. "Человек должен приехать, я не знаю фамилии его пока", — заявил он судье.
Напомним, бывшая невеста обвиняет Шахбазова в том, что незадолго до свадьбы он взял у нее в долг более 4 млн рублей и исчез. По данным собственных источников Волга Ньюс, парень не только не признает факт получения чужих денег, но и потерпевшую возлюбленной не признает — якобы он верный муж и "налево" не ходил.
К слову, жена также присутствовала на заседании и намерена защищать Шахбазова в качестве общественного защитника.
Так как 15 октября у Шахбазова заканчивается срок содержания под стражей, установленный судом ранее, гособвинитель просила продлить ему арест.
Защитник, назначенный Шахбазову государством, выступил против, так как у мужчины есть постоянная регистрация, место жительства, жена и ребенок, не будет он скрываться.
Однако с учетом заявления потерпевшей о том, что она опасается мести подсудимого, а также отсутствия постоянного источника дохода (по словам Шахбазова, в последнее время он работал таксистом), Советский райсуда продлил ему срок содержания под стражей на четыре месяца — до 15 февраля 2019 года.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.