16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вадиму Шахбазову продлили арест на четыре месяца Свидетель о деле экс-замминистра здравоохранения: "Он сказал - нам нужно договориться" Суд арестовал главу Госжилинспекции Андрея Абриталина до 8 декабря Побывавший в Сирии сторонник террористов приговорен в Самаре к 9 годам колонии строгого режима Марадона избежал допроса в Кинельском суде

Суды Происшествия

Вадиму Шахбазову продлили арест на четыре месяца

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати

В Советском районном суде Самары 12 октября так и не начали рассматривать по существу уголовное дело обвиняемого в мошенничестве Вадима Шахбазова.

Он отказался от адвоката, предоставленного государством, сообщив, что вот-вот заключит соглашение с другим защитником. Вот только с кем — не знает. "Человек должен приехать, я не знаю фамилии его пока", — заявил он судье.

Напомним, бывшая невеста обвиняет Шахбазова в том, что незадолго до свадьбы он взял у нее в долг более 4 млн рублей и исчез. По данным собственных источников Волга Ньюс, парень не только не признает факт получения чужих денег, но и потерпевшую возлюбленной не признает — якобы он верный муж и "налево" не ходил.

К слову, жена также присутствовала на заседании и намерена защищать Шахбазова в качестве общественного защитника.

Так как 15 октября у Шахбазова заканчивается срок содержания под стражей, установленный судом ранее, гособвинитель просила продлить ему арест.

Защитник, назначенный Шахбазову государством, выступил против, так как у мужчины есть постоянная регистрация, место жительства, жена и ребенок, не будет он скрываться.

Однако с учетом заявления потерпевшей о том, что она опасается мести подсудимого, а также отсутствия постоянного источника дохода (по словам Шахбазова, в последнее время он работал таксистом), Советский райсуда продлил ему срок содержания под стражей на четыре месяца — до 15 февраля 2019 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4