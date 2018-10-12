На Аллее славы появилась новая звезда имени Александра Стрелкова

14 октября 2018 г. исполняется 132 года самарскому водопроводу. Именно в этот день в 1886 г. в Самаре заработало централизованное водоснабжение.

"РКС-Самара" — компания, сегодня обеспечивающая миллионный город питьевой водой, — создала добрую традицию: в день рождения водопровода на Аллее славы закладываются звезды. На них — имена людей, которые внесли неоспоримый вклад в становление и развитие отрасли.

Уже заложены звезды с именами Петра Алабина (глава Самары, при котором в 1886 г. был открыт первый водопровод), Николая Зимина (автор проекта первого водопровода), Альфреда фон Вакано (инициатор и спонсор первой самарской канализации), Вильяма Линдлея (автор проекта первой самарской канализации), Владислава Плятнера (руководитель куйбышевского и самарского водоканала с 1988 по 2001 г.), Владимира Писарева (руководитель куйбышевского водоканала с 1970 по 1988 год).

В пятницу, 12 октября, в канун дня рождения водопровода, "РКС-Самара" заложили седьмую звезду — звезду имени Александра Стрелкова. С 1984 г. Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары (в настоящее время — в академии строительства и архитектуры). Под его бессменным руководством обучаются специалисты отрасли, долгие годы составляющие основу трудового коллектива предприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение города.

Поздравить Александра Стрелкова приехали первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, директор академии строительства и архитектуры Михаил Шувалов и многие другие.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков отметил незаменимый вклад Александра Кузьмича в работу предприятия: "Ваши ученики — это ядро инженерно-технических работников нашей компании. Мы благодарим Вас за подготовку первоклассных специалистов!".

В своем приветствии Владимир Василенко отметил: "Звезду на Аллее славы Александр Кузьмич получил совершенно заслуженно. Он достойно будет продолжать плеяду коммунальщиков, которыми сегодня гордится Самара, и чьи имена компания "РКС-Самара" сохраняет для следующих поколений".

Сам Александр Стрелков сказал, что эта звезда — не только его заслуга, но и всей кафедры водоснабжения и водоотведения. В планах у Александра Кузьмича — развивать водоснабжение и водоотведение на благо всех жителей города в сотрудничестве с "РКС-Самара".