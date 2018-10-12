В Самаре перекрывают еще одну улицу из-за ремонта теплосетей

В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре с 12 до 16 октября ограничено движение транспорта по ул. Печерской на участке протяженностью 50 м в районе дома № 23, сообщает пресс-служба мэрии.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования.