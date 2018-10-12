В Самаре перекрывают еще одну улицу из-за ремонта теплосетей

В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре с 12 до 16 октября ограничено движение транспорта по ул. Печерской на участке протяженностью 50 м в районе дома № 23, сообщает пресс-служба мэрии.
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования.
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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...