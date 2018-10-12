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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре перекрывают еще одну улицу из-за ремонта теплосетей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре с 12 до 16 октября ограничено движение транспорта по ул. Печерской на участке протяженностью 50 м в районе дома № 23, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: samadm.ru

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования.

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