"Балтика" получила подтверждение соответствия новым версиям международных стандартов ISO 9001 и 14001

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, прошла аудит по новым версиям международных стандартов ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (экологический менеджмент). Мировым требованиям соответствуют все восемь заводов компании от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
14 октября на планете отмечают Всемирный день стандартизации. В этот день в 1946 г. 25 стран приняли решение о создании Международной организации по стандартизации (ИСО). Сегодня объединение продолжает активную работу, а последние версии стандартов ISO 9001 и 14001, выпущенные в 2015 г., стали эталоном для ведущих компаний мира.
Системы менеджмента компании "Балтика" полностью соответствуют данным стандартам — это показала проверка авторитетной международной организации DNV GL в 2018 году. Аудиторская компания работает на рынке с 1864 г. и сегодня представлена более чем в 100 странах. DNV GL проводит аудиты на "Балтике" с 2014 г., а с 2018-го Carlsberg Group начала сотрудничать с организацией на глобальном уровне.
ISO 9001 — один из первых стандартов, на базе которого построены остальные. Применительно к пивоваренной отрасли это стандарт управления системами менеджмента для обеспечения высокого качества и безопасности как внутренних процессов, так и впускаемой продукции.
В новой версии стандарта больше внимания уделено оценке рисков организации при принятии управленческих решений и постоянному анализу удовлетворенности потребителей и партнеров. Например, в ходе аудита помимо изучения документации и систем были практические упражнения. Сотрудники проверяющей организации выбрали случайным образом продукцию на складе (в Самаре размер склада равен двум футбольным полям) и дали задание за четыре часа проследить жизненный цикл производства конкретной бутылки пива: какой использовался солод, откуда поступила упаковка, какие этапы прошла этикетка и т. д. Система менеджмента всех процессов должна быть абсолютной.
Для проверки удовлетворенности работой компании была протестирована система обратной связи. "Балтика" ежегодно вместе с еще 11 рынками Carlsberg Group принимает участие в репутационном опросе потребителей, партнеров и сотрудников, чтобы узнать, как воспринимают деятельность компании разные аудитории. Опрос проводится международной консалтинговой компанией Reputation Institute, которая специализируется в области исследований, аудита и управления репутацией.
У компании "Балтика" есть "горячая линия", с помощью которой каждый может задать вопрос специалистам и высказать пожелания по качеству пищевых продуктов, экологии, безопасности труда, охране здоровья. На все вопросы, поступившие в компанию, обратная связь дается в обязательном порядке. При этом срок реагирования на каждое заявление о качестве пива составляет всего несколько дней, и только если требуется проведение специальных лабораторных исследований, время рассмотрения может быть продлено максимум до двух недель. Отметим, что в 1999 г. компания одной из первых в России внедрила международный стандарт ISO 9001.
ISO 14001 подтверждает соответствие экологической безопасности производства и уделяет особое
внимание стратегии и необходимости учитывать контекст организации при решении вопросов, касающихся ее деятельности и окружающей среды, учету жизненного цикла продукции, оценке результативности работы и лидерству руководства в этой области.
В Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", действует программа устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Две из стратегических целей программы напрямую связаны с экологическим менеджментом. Компания намерена свести к нулю выбросы углерода и вдвое сократить потребление воды на своих пивоварнях к 2030 году.
Снижение углеродного следа — это всегда путь инноваций. 4% от общего объема тепловой энергии, потребленной "Балтикой" в 2017 г., выработано из биогаза, который образуется на одном из этапов работы очистных сооружений сточных вод и служит альтернативным источником энергии. В Самаре первая очередь очистных сооружений была установлена на этапе строительства завода в 2003 году. В связи с утроением мощностей в 2007 достроена вторая очередь. Таким образом самарский завод стал одним из первых заводов компании, который стал использовать этот вид "зеленого" топлива. Позднее на предприятии в Самаре были установлены охладительные системы "Драйкулер" и "Фрикулинг". В зимнее время они позволяют использовать воздух с улицы для охлаждения готовой продукции. Аналогичные системы установлены на заводах в Ярославле, Новосибирске и Хабаровске.
Компания также стремится снизить углеродный след по всей цепочке приращения стоимости и инвестирует средства в развитие системы раздельного сбора и переработки отходов упаковки. "Балтика" вместе с партнерами развивает проект "Принеси пользу своему городу". Сейчас в проекте задействовано около 7 000 контейнеров для раздельного сбора в 36 городах. В этом году компания планирует отправить на переработку в 2 раза больше отходов ПЭТ-упаковки по сравнению с прошлым.
Кирилл Купцинелли, начальник службы управления интегрированной системой менеджмента, Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group: "Обеспечение высокого качества продукции и последовательное снижение воздействия на окружающую среду — наши главные обязательства перед потребителями и обществом, поэтому мы контролируем процесс производства на всех этапах по самым передовым международным стандартам. Переход на последнюю версию ISO 9001 и 14001 — логичный шаг по совершенствованию интегрированной системы менеджмента для выполнения глобальных обязательств Carlsberg Group в части устойчивого развития".
Игорь Постовит, ведущий аудитор российского отделения международного сертификационного общества DNV GL: "В пивоваренной компании "Балтика" система менеджмента качества внедрена с 1999 года. За это время компания прошла большой путь по достижению устойчивого успеха организации, расширив область внедренных стандартов на ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO 50001. Устойчивость успеха достигается за счет способности компании "Балтика" отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. Аудиты, проводимые на заводах, демонстрируют высокий уровень компетентности, вовлеченности и заинтересованности персонала на всех уровнях. Все результаты аудита внимательно изучаются, анализируются и в целом воспринимаются как возможностью повысить результативность внедренной интегрированной системы менеджмента".
ISO 9001 и 14001 — два из пяти стандартов, образующих на "Балтике" уникальную интегрированную систему менеджмента. Кроме них в компании действуют еще три стандарта: ISO 22000 (безопасность пищевой продукции), OHSAS 18001 (безопасность труда и охраны здоровья) и ISO 50001 (энергоменеджмент). Такая комплексная система менеджмента — один из основных инструментов поддержания стабильного роста и устойчивого развития "Балтики". Продукцию компании ценят за ее высокое качество более чем в 75 странах мира, а сами сорта являются обладателями более чем 670 наград российских и зарубежных конкурсов.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.