Самарский MICE Market признан лучшим организатором конференций в области делового туризма

MICE Market из Самары признана лучшим организатором конференций в России по версии профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award, сообщает пресс-служба самарской компании.

В Москве 10 октября состоялось крупнейшее отраслевое мероприятие MICE-индустрии "Всероссийский день MICE". В рамках мероприятия прошла конференция "Индустрия MICE в России: перспективы в регионах", суперворкшоп BE IN RUSSIA TOP-100, MICE баттл регионов России.

В конце дня прошла церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award, в которой приняли участие 250 компаний со всей России, осуществляющих свою деятельность на рынке делового туризма.

В рамках этой премии выбираются лидеры в 15 основных номинациях (лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма, конгрессный центр, организатор конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российская TMC-компания и агентство по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпания для бизнес-путешественников, национальный офис по туризму, интернет-системы бронирования и другие).

Первой в номинации "Лучший организатор конференций в России" стала самарская компания MICE Market, за плечами которой большой опыт проведения мероприятий в Самарской области, Поволжье и России, а также активное участие в организации чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре. Всего за лидирующее место в этой номинации боролись более 10 компаний федерального уровня.

"Проводя мероприятия по всей стране, мы видим, что российская MICE-индустрия делает уверенные шаги вперед к глобальной конкурентоспособности, замечаем значимость маркетинга и продвижения регионов, как территорий для проведения различных деловых и событийных мероприятий. Безусловно, полученная награда - это показатель не только работы нашей команды, но и поставщиков услуг, с которыми мы сотрудничаем, доверия наших корпоративных заказчиков и стандартизации отрасли. Итоги участия во Всероссийском дне MICE наглядно демонстрируют, что особое внимание уделяется тем регионам, которые привлекают через мероприятия инвестиции в свои города. Самарская область имеет уникальные возможности для дальнейшего развития. На мой взгляд, один из способов развития - реализация Конвеншн Бюро, которое будет привлекать еще большее количество российский и международных событий на территорию, тем самым развивая инфраструктуру и загружая наследие Чемпионата мира по футболу 2018," - рассказывает управляющий Агентства делового туризма и мероприятий MICE Market Сергей Рыжов.