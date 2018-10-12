16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Курумоч возобновил обслуживание рейсов Atlasglobal В Самаре ищут способы привлечения новых туристов Сколько стоит посмотреть на окрестности Самары с высоты Проект "Модерн в облаках" стал лауреатом регионального конкурса Russian Event Awards ПФО и УФО 2018 Изменилось расписание скоростных судов до Тольятти и Зольного

Туризм Общество

Самарский MICE Market признан лучшим организатором конференций в области делового туризма

МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати

MICE Market из Самары признана лучшим организатором конференций в России по версии профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award, сообщает пресс-служба самарской компании.

Фото: пресс-служба MICE Market

В Москве 10 октября состоялось крупнейшее отраслевое мероприятие MICE-индустрии "Всероссийский день MICE". В рамках мероприятия прошла конференция "Индустрия MICE в России: перспективы в регионах", суперворкшоп BE IN RUSSIA TOP-100, MICE баттл регионов России.

В конце дня прошла церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award, в которой приняли участие 250 компаний со всей России, осуществляющих свою деятельность на рынке делового туризма.

В рамках этой премии выбираются лидеры в 15 основных номинациях (лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма, конгрессный центр, организатор конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российская TMC-компания и агентство по обслуживанию корпоративных клиентов, авиакомпания для бизнес-путешественников, национальный офис по туризму, интернет-системы бронирования и другие).

Первой в номинации "Лучший организатор конференций в России" стала самарская компания MICE Market, за плечами которой большой опыт проведения мероприятий в Самарской области, Поволжье и России, а также активное участие в организации чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре. Всего за лидирующее место в этой номинации боролись более 10 компаний федерального уровня.

"Проводя мероприятия по всей стране, мы видим, что российская MICE-индустрия делает уверенные шаги вперед к глобальной конкурентоспособности, замечаем значимость  маркетинга и продвижения регионов, как территорий для проведения различных деловых и событийных мероприятий. Безусловно, полученная награда - это показатель не только работы нашей команды, но и поставщиков услуг, с которыми мы сотрудничаем, доверия наших корпоративных заказчиков и стандартизации отрасли. Итоги участия во Всероссийском дне MICE наглядно демонстрируют, что особое внимание уделяется тем регионам, которые привлекают через мероприятия инвестиции в свои города. Самарская область имеет уникальные  возможности для дальнейшего развития. На мой взгляд, один из способов развития - реализация Конвеншн Бюро, которое будет привлекать еще большее количество российский и международных событий на территорию, тем самым развивая инфраструктуру и загружая наследие Чемпионата мира по футболу 2018," - рассказывает управляющий Агентства делового туризма и мероприятий MICE Market Сергей Рыжов.

Ежегодная профессиональная премия в области делового туризма и MICE - Russian Business Travel & MICE Award учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Организаторами мероприятия являются Торгово-промышленная палата РФ,  ГК "Конкорд", Генеральный медиа партнер "Турбизнес" и Центр международной торговли.
Победители и лауреаты премии определяются по результатам открытого онлайн-голосования и общей оценки Экспертного совета награды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4