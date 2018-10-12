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Происшествия

В Самаре задержали нетрезвую автоледи

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской автоинспекции отправили в суд дело гражданки Екатерины С., которую на днях задержали в нетрезвом состоянии. Дама призналась, что перед тем как сесть за руль, выпила вина, а потом поехала за пивом. Откровению предшествовала ее драка с возлюбленным, который отговаривал ее кататься по району на его же автомобиле.

Поздняя ночь, пересечение улиц Ульяновской и Арцыбушевской, прямо на проезжей части мужчина пытается совладать с темпераментной барышней, которая отвечает ему ударами в пах и по телу. Дама страстно кричит в его адрес ругательства, оппонент хочет ее успокоить, но вместо этого она крепко обнимает его, они падают на асфальт. Женщина едва не разбивает голову о бордюр, встает, садится в автомобиль и уезжает.

Эта история предшествовала задержанию гражданки Екатерины, которая, как признается позже, очень хотела и поехала за пивом.

Активистам "Ночного патруля" прохожие сообщили о том, что между двумя круглосуточными ларьками курсирует вазовская легковушка. То и дело из машины выходят барышни, явно в нетрезвом состоянии.

Общественники решили информацию проверить, обнаружили автомобиль, правда, как раз в тот момент, когда Екатерина отъехала немного в сторону от ларьков и пыталась выяснить отношения со своим сожителем. Как только автомобиль тронулся с места, активисты передали информацию ближайшему патрульному автомобилю. Не прошло и получаса, как барышню остановили.

"Ой, как вас много, меня ждали?" — удивленная брюнетка прищурила глаза, выходя из легковушки.
Дама раздосадованно выругалась пару раз и попросила у сотрудников полиции прикурить. Скрывать и ходить вокруг да около она не стала, объяснила, что пила вино, захотелось еще, отправилась за пивом. Но, негодяй возлюбленный решил ее остановить и не отдавал ключи от своего автомобиля. В результате он все-таки пошел на поводу у дамы сердца.

У Екатерины нет водительского удостоверения, его она лишилась, когда уже каталась пьяная по району. Полицейским дама знакома не с самой лучшей стороны — она была замешана в ряде краж. В этот раз брюнетка также оказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Свою позицию она обозначила при помощи попадающих под цензуру возможностей великого и могучего русского языка.

Теперь ей предстоит объясняться в суде и "позолотить ручку" государству, выплачивая десятки тысяч штрафных рублей. За повторную езду в нетрезвом виде ее даже могут привлечь к уголовной ответственности.

Под конец процедуры оформления полицейскими, Екатерина решила высказать свое "фи" и активистками "Ночного патруля". Дама, внешне очень похожая на цыганку, пожелала им: "Вы зря это делаете, чтоб тебе в глаза пыль".

Гид потребителя

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