"Крылья Советов" пополнили автобусный парк

В пятницу, 12 октября, состоялась церемония передачи футбольному клубу "Крылья Советов" ключей от нового автобуса. Транспортное средство будет принадлежать клубному центру подготовки футболистов. На нем детские команды и клуб, выступающий в первенстве Приволжья среди любителей, смогут выезжать на гостевые матчи.
Помощь в приобретении автобуса футбольному клубу оказал его постоянный партнер — самарский торговый центр "Космопорт".
По словам генерального директора Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игоря Поварова, с нового года по федеральному закону будет запрещена перевозка детей на транспортных средствах старше 10 лет. Именно этим была вызвана необходимость приобретения нового автобуса для детской футбольной школы. Клубу удалось привлечь спонсорские средства и не тратить бюджетные деньги на эту покупку.
Юные футболисты "Крыльев" будут ездить на комфортабельном автобусе южнокорейского производства 2018 года выпуска. На борта транспортного средства нанесены изображения "Самара Арены", искусственного спутника Земли и символа Самары — ракеты-носителя "Союз".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))