Житель Алекссевки сообщил о жестоком убийстве собак

Житель с. Алексеевка Александр Миронов сообщил в соцсетях о жестоком убийстве домашних животных, совершенном средь бела дня на глазах у детей.

По словам Александра, некие люди на ВАЗ-2105 утром 10 октября отстреливали собак. Убит был, в том числе и его собственный пес Арчи. При этом животное было в ошейнике с именем и номером телефона хозяина.

Помимо этого погибла собака Дейзи, которую опекали жители двух домов на ул. 50 лет Октября. Она умирала на глазах у детей. Кроме того, труп Дейзи так и остался на улице даже спустя четыре часа.

Хозяин убитого пса предполагает, что отстрелом занимались сотрудники местной администрации. Мужчина написал заявление в прокуратуру Алексеевского района.

На случившееся в Twitter отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он сообщил, что направил обращение прокурора области. "Убивать домашних животных, да еще и на глазах у детей, могут только нелюди. Эта жестокость им дорого обойдется", — прокомментировал произошедшее депутат.

В областной прокуратуре Волга Ньюс ответили, что они организуют проверку в связи со случившемся.