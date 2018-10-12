Житель Алекссевки сообщил о жестоком убийстве собак

Житель с. Алексеевка Александр Миронов сообщил в соцсетях о жестоком убийстве домашних животных, совершенном средь бела дня на глазах у детей.
По словам Александра, некие люди на ВАЗ-2105 утром 10 октября отстреливали собак. Убит был, в том числе и его собственный пес Арчи. При этом животное было в ошейнике с именем и номером телефона хозяина.
Помимо этого погибла собака Дейзи, которую опекали жители двух домов на ул. 50 лет Октября. Она умирала на глазах у детей. Кроме того, труп Дейзи так и остался на улице даже спустя четыре часа.
Хозяин убитого пса предполагает, что отстрелом занимались сотрудники местной администрации. Мужчина написал заявление в прокуратуру Алексеевского района.
На случившееся в Twitter отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он сообщил, что направил обращение прокурора области. "Убивать домашних животных, да еще и на глазах у детей, могут только нелюди. Эта жестокость им дорого обойдется", — прокомментировал произошедшее депутат.
В областной прокуратуре Волга Ньюс ответили, что они организуют проверку в связи со случившемся.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны