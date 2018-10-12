Прокуратура Безенчукского района требует запретить к распространению в РФ надпись на стене

В Безенчукском районе прокуратура после проверки обнаружила на фасаде аграрного техникума незаконную надпись. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
На стене здания на ул. Советской, 172 кто-то написал ссылку на интернет-ресурс. Сотрудники прокуратуры прошли по ней и убедились, что на сайте продают наркотики.
По мнению надзорного ведомства, должностные лица техникума нарушили требования законодательства о наркотиках, не принимая мер для уничтожения надписей. В связи с этим в адрес директора образовательного учреждения внесли представление об устранении нарушений.
Кроме того, прокуратура Безенчукского района направила в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.