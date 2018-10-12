Прокуратура Безенчукского района требует запретить к распространению в РФ надпись на стене

В Безенчукском районе прокуратура после проверки обнаружила на фасаде аграрного техникума незаконную надпись. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

На стене здания на ул. Советской, 172 кто-то написал ссылку на интернет-ресурс. Сотрудники прокуратуры прошли по ней и убедились, что на сайте продают наркотики.

По мнению надзорного ведомства, должностные лица техникума нарушили требования законодательства о наркотиках, не принимая мер для уничтожения надписей. В связи с этим в адрес директора образовательного учреждения внесли представление об устранении нарушений.

Кроме того, прокуратура Безенчукского района направила в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ.