Жительницу Октябрьска осудили за то, что мужчина, прописанный в ее квартире, не жил там

Жительницу Октябрьска оштрафовали за то, что она фиктивно прописала в своей квартире гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В сентябре 2016 г. женщина зарегистрировала гражданина в своей квартире, зная, он фактически он не будет там жить.

Суд назначил ей штраф. Приговор в законную силу не вступил.