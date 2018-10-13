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Музеи и выставки Культура

Гран-При "Поволжских сезонов Александра Васильева" получила театральная коллекция

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гран-При XVIII Фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева" получила коллекция "Вязаное Рождество" Урсулы Берг из Самары.

В номинации "Костюм-реальность" наградили коллекцию "Шелковый путь. Между Востоком и Западом" Алсу Бирюковой (Самара).

Лучшей в номинации "Перформанс" стала коллекция "Чувства" Ирины Мельниковой и Светланы Оспищевой из Подольска.

Коллекция Анны Жижилкиной "Чу-со-ва-я" (Тюмень) стала лучшей среди театральных костюмов.

А в номинации "Костюм — художественная идея" победили Мария Бурмистрова и Елена Пушкарева из с. Хворостянка с коллекцией "Последний танец".

Напомним, на прошлых "Поволжских сезонах Александра Васильева" Гран-при также получили театральные костюмы — из спектакля "Обряд" театра "Пластилиновый дождь".

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