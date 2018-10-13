Гран-При "Поволжских сезонов Александра Васильева" получила театральная коллекция

Гран-При XVIII Фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева" получила коллекция "Вязаное Рождество" Урсулы Берг из Самары.
В номинации "Костюм-реальность" наградили коллекцию "Шелковый путь. Между Востоком и Западом" Алсу Бирюковой (Самара).
Лучшей в номинации "Перформанс" стала коллекция "Чувства" Ирины Мельниковой и Светланы Оспищевой из Подольска.
Коллекция Анны Жижилкиной "Чу-со-ва-я" (Тюмень) стала лучшей среди театральных костюмов.
А в номинации "Костюм — художественная идея" победили Мария Бурмистрова и Елена Пушкарева из с. Хворостянка с коллекцией "Последний танец".
Напомним, на прошлых "Поволжских сезонах Александра Васильева" Гран-при также получили театральные костюмы — из спектакля "Обряд" театра "Пластилиновый дождь".
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.