Гран-При "Поволжских сезонов Александра Васильева" получила театральная коллекция

Гран-При XVIII Фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева" получила коллекция "Вязаное Рождество" Урсулы Берг из Самары.

В номинации "Костюм-реальность" наградили коллекцию "Шелковый путь. Между Востоком и Западом" Алсу Бирюковой (Самара).

Лучшей в номинации "Перформанс" стала коллекция "Чувства" Ирины Мельниковой и Светланы Оспищевой из Подольска.

Коллекция Анны Жижилкиной "Чу-со-ва-я" (Тюмень) стала лучшей среди театральных костюмов.

А в номинации "Костюм — художественная идея" победили Мария Бурмистрова и Елена Пушкарева из с. Хворостянка с коллекцией "Последний танец".

Напомним, на прошлых "Поволжских сезонах Александра Васильева" Гран-при также получили театральные костюмы — из спектакля "Обряд" театра "Пластилиновый дождь".