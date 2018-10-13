В Сызрани 29 человек тушили крупный пожар в жилом доме

В пятницу, 12 октября, в 15:10, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Переселенка в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел жилой дом на площади 400 кв. м. В тушении участвовали 29 человек, которые полностью ликвидировали пожар в 16:02. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.