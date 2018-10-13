Женщина на Opel врезалась в столб на ул. Князя Григория Засекина

Утром 13 октября в Самаре в ДТП пострадала автомобилистка. Об этом сообщает progorodsamara.ru.

Около 9:00 на ул. Князя Григория Засекина водитель Opel врезалась в световую опору.

Женщину доставили в больницу с множественными травмами.